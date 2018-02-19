Amerika ile ilişkiler pamuk ipliğine bağlı... PKK/PYD'ye yardımı kesse bile Türkiye ve Amerika ile krizi derinleştiren FETÖ ve Sarraf Davaları var. Mart ayında yapılacak heyetler arası toplantı ile ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, "Diyelim ki YPG ile işbirliğinden vazgeçtiler, ABD ile ilişkilerimiz düzelmiyor ki... " dedi.

Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı Başbakan Binali Yıldırım. Amerika ile yaşanan krize ilişkin konuşan Yıldırım, "Diyelim ki YPG ile işbirliğinden vazgeçtiler, ABD ile ilişkilerimiz düzelmiyor ki... " dedi.



Yıldırım, "Diyelim ki bunlar YPG ile işbirliğinden vazgeçtiler, ABD ile ilişkilerimiz düzelmiyor ki... FETÖ konusu var, devam eden dava var. Onların burada devam eden vatandaşlarının davası var. Bizim Halk Bankası, daha doğrusu Zarrab davası var" ifadelerini kullandı.



Afrin harekatını engellemek, kara gücünü korumak için Türkiye'ye gelen Amerikalı heyet eli boş dönmüştü. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaklaşık 3 saatlik görüşmesinden ise ortak çalışma mekanizmaları kurulması kararı çıktı. İşte bu mekanizmanın nasıl işleyeceği soruldu Başbakan'a.



Yıldırım, "Savunma bakanları, dişişleri bakanları kendi aralarında, istihbarat teşkilatının başkanları da kendi aralarında yakın çalışacaklar. Bu konunun detaylarını, ilgili bakanlarımızla yapacağımız bir koordinasyon içinde, bu görüşmenin içeriğini de gördükten sonra ele alacağız" dedi.



Başbakan Yıldırım'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde ise Türkiye’nin iadesini istediği darbeciler ilişkin bir liste ilettiği belirtildi. Yıldırım, "Aslında Almanya son zamanlarda bölücü terör örgütüne karşı tutumunu sertleştirdi. Bu iyi bir gelişme. Aynı şeyi FETÖ teröristlerine karşı da yapmasını bekliyoruz. Bunu da bizatihi söyledik. Olumsuz bir beyanatı olmadı. Bunların Almanya-Türkiye ilişkilerini bozmasına izin vermememiz gerekir” dedik. “Terörle mücadelede ortak çalışmaya varız” dedi. Sürekli iletişim kanallarının açık olması gerektiğini söyledi" şeklinde konuştu



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