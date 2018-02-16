Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile ortak açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Sorunları nasıl çözeceğimizi konuşacağımız mekanizmalar oluşturacağız. İlişkileri normalleştirmede mutabakata vardık. Ortak mekanizmalar oluşturma kararı aldık" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile ortak açıklama yaptı.



Çavuşoğlu, ortak mekanizmalar oluşturma kararı alındığını duyurdu.



Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:



"Tillerson'ın ziyaretini önemli ve faydalı buluyoruz. Türkiye ve ABD uzun yıllardır stratejik ortaklıkğını derinleştirerek sürdürmüştür. Bu ortaklık farklı alanlara genişletilmiştir ve sadece bölgemizde birçok ülke ve halk bu ortaklıktan faydalana gelmiştir.



Geçmişte de kritik aşamalar oldu ama her zaman bu ortaklığı ön planda tutarak geçmişte bu kritik aşamaları birlikte geçtik. Dün akşam Cumhurbaşkanımızla beraber yaptığımız üçlü toplantıda taraflar düşüncelerini kaygılarını söylemiştir. Şimdi kritik bir aşamada, ya bu ilişkileri yoluna koyacaktır ya da daha da kötüye gidecekti.



Elbette bunun için atılması gereken adımlar var. FETÖ, ABD'nin YPG'ye desteği, İlişkilerimizi normalleştirme konusunda mutabakata vardık. Elbette kaygılarımızın ciddiye alındığını düşünmek istiyoruz. Bugüne kadar verilen sözler oldu, tutulmayan sözler de oldu çözemediğimiz konular da oldu. Birlikte neler yapabiliriz bunları da konuştuk. Yeni bir mekanizma oluşturma kararı aldık.



Örneğin FETÖ konusunda değerlendirmeleri kamuoyunda yapmak yerine bu mekanizma içerisinde yapmakta fayda var.



Suriye konusunda somut adımlar atarak bu konuları aşmak istiyoruz. Bu mekanizmalar topu taca atma değildir. Tam tersine anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacaktır. İnşallah ilk toplantı da mart ayının ortasından önce gerçekleşecek bu konuda da mutabakatımız var."



TILLERSON: SURİYE'DE BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ ÖNEMLİ



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da "Türkiye ile ilişkilerimiz sürekli ve stratejiktir. Türkiye ile Suriye'de birlikte çalışmamız önemli.Suriye'de gerilimin artmamasına çalıyoruz. SDG'ye sağladımız desteğin sınırlı olacağını aktardık" dedi.



Tillerson şunları söyledi:



"Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bana ayırdığı uzun süre için teşekkür etmek istiyorum. ABD ve Türkiye arasındaki ilişki gerçekten derin bir ilişki. Türkiye ve ABD birçok yerde beraber çalıştı. Türkiye'nin terörizmle karşılaştığı sorunları aşabilmesi için çok önemli sorunları olduğunu biliyoruz. Türkiye üç kıtanın ortasında bulunan çok önemli bir ülke. Bağımsız ve birleşmiş bir Suriye'nin kurulması için birlikte çalışmamız gerekiyor. Suriye halkı için Cenevre sürecinin bir sonuç getirmesini ümit ediyoruz.



Türk halkı 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaparak hepimize örnek oldu. Suriye'de gerilimin artmaması için çalışıyoruz. Her zaman Suriye Demokratik Güçlerine sağladığımız desteğin kısıtlı olacağını söyledik. Tabii ki Türk demokrasisini de desteklemeye devam edeceğiz.



Türkiye'deki konsolosluklarımızdaki çalışanlarımızın tutukluluk durumuna yönelik endişelerimizi dile getirdik."



ulusal.com.tr

