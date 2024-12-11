ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme! Tarih ve yer belli oldu

ABD ile Türkiye arasında ktirik bir görüşme gerçekleştirilecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme! Tarih ve yer belli oldu
Yayınlanma:

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye'nin de dış politikadaki temasları sıklaşmıştı.

Son olarak ABD ile Türkiye arasında önemli bir görüşmenin daha yapılacağı bildirildi.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.Ziyarete ilişkin detay henüz paylaşılmadı.

ABD'li Bakan Antony Blinken'ın, Türkiye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Aralık ve 10 Aralık tarihlerinde Suriye'deki son gelişmelerle ilgili telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine baskın! Sıkıyönetim soruşturması sürüyorGüney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine baskın! Sıkıyönetim soruşturması sürüyorDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

abd türkiye son dakika
Günün Manşetleri
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu
ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme
4 şehirde Siberağ-11 operasyonu
Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine baskın
İstanbul'da 4 katlı binada yangın
SMO Deyrezor'u ele geçirdi
"Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor"
Hakan Fidan'dan TBMM’de kritik Suriye mesajları
Aleksandr Dugin'den çok önemli açıklamalar
"Suriye'de özerklik ve federasyon ABD ve İsrail'in planlarıdır"
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 11 Aralık Tarihte bugün: 11 Aralık
"Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor" "Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor"
Bakan Tunç’tan çıplak arama iddialarına yanıt Bakan Tunç’tan çıplak arama iddialarına yanıt
4,4 büyüklüğünde deprem oldu 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Korkunç trafik kazası: Eskişehir’de 4 kişi hayatını kaybetti Korkunç trafik kazası: Eskişehir’de 4 kişi hayatını kaybetti