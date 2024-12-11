ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme! Tarih ve yer belli oldu

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye'nin de dış politikadaki temasları sıklaşmıştı.

Son olarak ABD ile Türkiye arasında önemli bir görüşmenin daha yapılacağı bildirildi.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.Ziyarete ilişkin detay henüz paylaşılmadı.

ABD'li Bakan Antony Blinken'ın, Türkiye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Aralık ve 10 Aralık tarihlerinde Suriye'deki son gelişmelerle ilgili telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.