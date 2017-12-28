Amerika, Türkiye'ye bize kısıtlamasını kaldırdı. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye verdiği güvenceye bağlı kaldı. " açıklaması yaptı. Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Amerika, Türkiye'ye bize kısıtlamasını kaldırdı.



Amerika, Türkiye'den yapılan vize başvurularını 8 Ekim'de süresiz olarak askıya almış, Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vermişti.



ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularını askıya alması büyük bir kriz doğurmuş, iki ülke arasında gerilim hızla tırmanmıştı.



İki ülke vize krizini görüşmek üzere heyet oluşturdu. Görüşmeler yapıldı.Görüşmeler yapılırken Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının ocak ayı olduğunu açıklamıştı.



Bugün ise Amerikan Büyükelçiliği'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Açıklamada Türkiye'nin ABD'ye güvence verdiği ileri sürüldü.



Büyükelçilik açıklamasında "Türk hükümeti ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde, Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir" denildi.



VİZE KISITLAMASI KALDIRILDI

Türkiye verdiği güvenceye bağlı kaldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır



ABD ile vize sorununun ortadan kalkmasının ardından dolar, 3,77 lira seviyesine kadar geriledi.







ABD tarafından yapılan açıklama şöyle;







ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.





Türkiye'den ABD'ye vize yanıtı: Herhangi bir güvence verilmedi

ABD'nin vize kısıtlamasını kaldırdığını açıklamasından kısa süre sonra Türkiye de ABD'ye vize kısıtlamasını kaldırdığını açıkladı. Açıklamada "Vize kısıtlamasını karşılıklı olarak kaldırdık, hiçbir güvence vermedik" denildi.

