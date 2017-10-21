Peşmerge Kerkük'teki son ilçeden de geri çekilmek zorunda kalırken Amerika'dan "kaygılıyız" açıklaması geldi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, çatışmalardan Amerika'nın "kaygı" duyduğunu belirtti. Barzani ise "Amerika ve Avrupa'da destek gösterileri düzenleyin" çağrısında bulundu

Irak güçleri ile Peşmerge arasında Erbil-Kerkük karayolu üzerinde çatışma çıktı. Ağır silahların kullanıldığı çaıtşmalarda peşmergenin elindeki Kerkük'ün son ilçesi olan Altınköprüde de kontrol sağlandı. Amerika ise Irak ordusunun ülkenin kuzeyine ilerleyişinden endişe duyuyor.



Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Kerkük civarında devam eden çatışmalardan Amerika'nın kaygı duyduğunu belirtti. Sözcü, taraflara "şiddeti sona erdirme" çağrısında bulundu.



Türkmenler ise Irak ordusunun operasyonlardan memnun. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salih Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkmen Altunköprü, Irak ordusunun sayesinde başarı ile Peşmerge’nin elinden alındı. Orada bulunan Türkmenler rahatlarına kavuştular" diye yazdı.



Salihi Altın Köprü'yü ziyaret ettiği, video görüntüsünü de paylaştı.



Öte yandan referandum sonrası yaptırımlarla karşı karşıya kalan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani, Amerika ve Avrupa'da yaşayan Kürtlerden "gösteriler düzenlemelerini" istedi.



Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Üzerimizdeki ablukanın kaldırılması için bulunduğunuz ülkelerin vatandaşlarından yardım isteyin." denildi.



ulusal.com.tr