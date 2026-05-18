Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen ABD-İran barış müzakerelerinde kriz derinleşiyor. İran'ın gözden geçirilmiş yeni barış önerisi Washington'a iletilse de tarafların uzlaşmaz tavırları nedeniyle görüşmeler tamamen tıkanma noktasına geldi.

ABD, İran'ın teklifine ne dedi? İşte o 5 madde
İran'ın Fars haber ajansı, ABD'nin öne sürdüğü 5 maddelik ağır şartları sızdırırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan "Zaman tükeniyor" tehdidi gecikmedi.

Görüşmelerin gidişatını değerlendiren diplomatik kaynaklar, tarafların sürekli hedef değiştirmesi nedeniyle aradaki farkları kapatmak için fazla zaman kalmadığını vurguluyor.

TRUMP: İRAN İÇİN ZAMAN TÜKENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İran'a yönelik sert tehditlerini sürdürdü. Görüşmelerin çıkmaza girdiğini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

“İran için zaman tükeniyor. Hızlı hareket etmek zorundalar yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik.”
Trump, geçtiğimiz hafta da İran'ın Beyaz Saray'ın teklifine verdiği son yanıtı “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirmiş ve metnin ilk cümlesini okuduktan sonra “çöpe attığını” iddia etmişti.

 FARS AJANSI SIZDIRDI: ABD'NİN 5 MADDELİK AĞIR ŞARTLARI

İran merkezli Fars haber ajansı, Washington'un savaşı durdurmaya yönelik bir önceki İran teklifine verdiği beş maddelik resmi yanıtı yayımladı. Ajansın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD’nin şartları şunlar:

Tazminat Reddi: Saldırılar sonucu oluşan zararlar için İran’a herhangi bir tazminat ödenmesi kesinlikle reddedildi.
Varlıkların Dondurulması: İran’ın uluslararası piyasalarda dondurulmuş varlıklarının yüzde 25’inin bile serbest bırakılması kabul edilmedi.
Müzakere Şartı: Tüm cephelerde savaşın durdurulması, ancak resmi müzakerelerin başlaması şartına bağlandı.
Uranyumun Teslimi: İran'ın elindeki tüm zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılarak doğrudan ABD’ye teslim edilmesi şart koşuldu.
Nükleer Kısıtlama: İran topraklarında yalnızca tek bir nükleer tesisin faaliyette kalmasına izin verilmesi talep edildi.

Fars haber ajansına konuşan İranlı kaynaklar, ABD'nin bu planla savaş sahasında askeri olarak ulaşamadığı hedefleri siyasi baskıyla elde etmeye çalıştığını savunuyor. Kaynaklara göre, İran bu şartları kabul etse bile ABD-İsrail ittifakının askeri saldırı tehdidi ortadan kalkmayacak.

Kaynak: Aydınlık

