Ortadoğu'da kaybeden Amerika'nın, Rakka'dan tahliye ettiği IŞİD'lilerden yeni bir ordu kurduğu iddia edildi. "Yeni Suriye Ordusu" adlı yapılanmada 400'ü IŞİD'li 750 teröriste, Haseke'de bulunan bir kampta Amerikan özel kuvvetleri tarafından eğitim veriliyor. Amerika'nın hedefi yeni terör ordusunu Suriye'nin güneyine yerleştirmek.

Irak ve Suriye'de ağır bir yenilgiye uğrayan Amerika, terör koridoru için bölgede yeni hamleler peşinde.



ABD'nin kara gücü ilan ettiği PKK/PYD eliyle Münbiç, Tanka ve Rakka'dan tahliye ettiği IŞİD üyelerinin akıbeti belli oldu. İddialara göre ABD, IŞİD'ten yeni bir ordu kuracak.



Yeni Şafak Gazetesinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nı kaynak gösterdiği habere göre çalışmalar çoktan başladı. 400 IŞİD'li 750 terörist eğitim kampına alındı.



İşin başında ise çok tanıdık bir isim, ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk var.



ABD’li özel operasyon güçlerinden eğitmenler, PKK işgali altındaki Haseke’de IŞİD'lileri eğiterek ‘"Yeni Suriye Ordusu" isimli bir yapılanma kuruyor.



Eğitimler 6 ay önce başladı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra eğitilen teröristler Suriye'nin güneyine gönderilecek.



Bir diğer iddiaya göre IŞİD'in kurucusu Ebu Bekir el-Bağdadi'de Amerika tarafından özel bir yerde koruma altında. Bağdadi önce Resulayn bölgesindeki ABD üssüne taşındı daha sonra da Haseke-Rimeylan’daki diğer ABD askeri üssüne götürüldü.



ulusal.com.tr