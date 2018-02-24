Amerika, İsrail büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacak... Taşıma işlemi için ise İsrail için sembolik bir gün olan 14 Mayıs tarihi seçildi. Türkiye ise bu karara tepki gösterdi

Amerikan yönetimi, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğinin Mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını ve 14 Mayıs'ta yeni binada çalışmaya başlanacağını açıkladı.



Konuyla ilgili ilk olarak İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz konuştu. ABD yönetiminin büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını söyledi.



İsrailli bakanın açıklaması Amerikalı yetkililerce doğrulandı.



Tel Aviv'deki büyükelçilik 14 Mayıs'ta yani İsrail'in bağımsızlığını kazanmasının 70'inci yıl dönümünde Kudüs'e taşınacak.



Bu kararın beklenen daha erkene alınması tartışmaları da beraberinde getirdi. Filistin lideri Mahmud Abbas'ın sözcüsü "Bu kabul edilemez bir adımdır." dedi.



Amerika'nın Kudüs kışkırtmasına Türkiye de tepki gösterdi. İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınma kararının ardından açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamada "Karar son derece kaygı verici" ifadeleri yer aldı.



ulusal.com.tr