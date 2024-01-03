ABD-İsrail Cephesi Türkiye'de Laik-Dindar Çatışması Örgütlüyor

Kışkırtma planları işliyor. Hem iktidar hem muhalefet toplumun sinir uçlarına dokunuyor. İki cephede ateşi körükleyen açıklamalara ve eylemlere imza atıyor.

CHP, İstanbul’daki Gazze yürüyüşünde tevhid sancağı taşıyan vatandaşa yumruk atan Ege Akersoy'u savunuyor. Son olarak CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Akersoy için sosyal medya hesabından bir afiş paylaştı. Afişte, "Türk gençliğine zulm edildiği" iddia ediliyor.

Kışkırtmalar En Fazla Sosyal Medya Hesaplarından Yapılıyor

Laik-dindar kışkırtmasının diğer yüzünde ise "hilafet" çağrıları yer alıyor. Hilafet çağrısı yaparak kışkırtıcılığa ortak olan kesim, Türkiye'nin milli ve çağdaş birikimi Cumhuriyet'i hedef alıyor.



AK Parti'ye müzahir kanallarda ise tevhid sancağını taşıyan kişi bayraklaştırılıyor. Ve yine takipçi sayısı fazla bazı sosyal medya hesaplarından yapılan kışkırtıcı paylaşımlar öne çıkıyor.



AK Parti Eski Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Birinci esas mücadelenin emperyalizmle olduğunu söyledi, bu girişimlerin toplumda karşılığı olmadığını vurguladı.