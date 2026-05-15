ABD Komutanından tarihi itiraf: 1450 Saldırıya rağmen Hürmüz hala İran'ın elinde!

ABD ile İran arasında yaşanan askeri gerilime dair en net ve sıcak açıklamalar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper'dan geldi.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen özel oturumda senatörlerin karşısına çıkan Cooper, yürütülen hava harekatlarının detaylarını paylaşırken, küresel enerji koridoru Hürmüz Boğazı hakkında da çarpıcı bir itirafta bulundu.

1450'DEN FAZLA NOKTA VURULDU SANAYİ ALTYAPISI ÇÖKTÜ

Amiral Cooper, Epic Fury Operasyonu kapsamında ABD ve İsrail hava unsurlarının İran genelinde 1450'den fazla hassas hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu taarruzlar sonucunda Tahran'ın stratejik üretim kapasitesinin merkezine indiklerini belirten CENTCOM Komutanı; ülkenin balistik füze, insansız hava aracı ve deniz sanayi altyapısının yüzde 85’inden fazlasının ağır hasar gördüğünü veya tamamen imha edildiğini iddia etti. İran'ın çatışmanın başındaki yoğun füze saldırı kapasitesini yitirdiğini ve artık tekil atışlar yapabildiğini savundu.

BOMBALARA RAĞMEN KONTROLÜ KAYBETMEDİLER

Askeri başarı iddialarının ardından Amiral Cooper, Hürmüz Boğazı'ndaki gerçek duruma dair bir askeri tescil niteliğinde olan açıklamayı yaptı. İran’ın deniz maden envanterinin yüzde 90'ını yok etmelerine rağmen bölgedeki psikolojik ve stratejik üstünlüğün tam olarak kırılamadığını belirten Cooper, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü ve sesini hala güçlü bir şekilde koruduğunu itiraf etti. Amiral, İran'ın ticari ve askeri gemileri tehdit edebilecek lokal yeteneklerini hala elinde bulundurduğunu, bu durumun da küresel taşımacılık ve sigorta sektöründe ciddi bir karşılık bulduğunu dile getirdi.

