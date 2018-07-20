ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, ABD Kongresi'ne savunma harcamaları konusunda gizli bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektupta Türkiye'ye teslim edilecek F-35'ler de yer alıyor.
Bloomberg'in haberine göre Mattis, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatını bloke etme girişimleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. ABD Savunma Bakanı "Türkiye'nin F-35 teslimat listesinden kaldırılmasına karşıyım" ifadesini kullandı.
Mattis, Türkiye'ye teslimatın durdurulmasının uluslararası tedarik zincirinin bozulmasına yol açılabileceğini belitti. Bununla da masrafların artmasına bağlı olarak teslimatların gecikebileceği uyarısında bulundu.
Mattis, ayrıca kanun yapıcılara, Türkiye'nin F-35 satılan 8 kaynak ülkeden biri olduğunu anımsattı.
ulusal.com.tr
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