ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Kongresi'ne yazdığı gizli mektupta kongre üyelerini uyardı. Mattis, Türkiye'nin F-35 teslimat listesinden çıkarılmasına karşı olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, ABD Kongresi'ne savunma harcamaları konusunda gizli bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektupta Türkiye'ye teslim edilecek F-35'ler de yer alıyor.Bloomberg'in haberine göre Mattis, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatını bloke etme girişimleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. ABD Savunma Bakanı "Türkiye'nin F-35 teslimat listesinden kaldırılmasına karşıyım" ifadesini kullandı.Mattis, Türkiye'ye teslimatın durdurulmasının uluslararası tedarik zincirinin bozulmasına yol açılabileceğini belitti. Bununla da masrafların artmasına bağlı olarak teslimatların gecikebileceği uyarısında bulundu.Mattis, ayrıca kanun yapıcılara, Türkiye'nin F-35 satılan 8 kaynak ülkeden biri olduğunu anımsattı.