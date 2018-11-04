Menbiç yol haritası kapsamında Türk askeriyle devriye atan Amerikalılar, yeni bir skandala imza attı. ABD kuvvetleri, Menbiç yakınlarında PKK'lılarla devriye atarken görüntülendi.

ABD'liler, Menbiç'te teröristlerle hendek devriyesi atarken yakalandı.



Menbiç yol haritası istenildiği gibi ilerlemiyor. Ortak eğitimler tamamlanmış, perşembe günü Türk ve ABD kuvvetleri ortak devriyeye başlamıştı.



Türk askeriyle devriye atan ABD askerleri, cumartesi günü ise Menbiç şehrindeki "Umm All Julud" bölgesinde PKK'lılarla deviye aterken görüntülendi.



ABD askerleri daha sonra PKK'lıların bulunduğu mevzilere girdi.







ulusal.com.tr