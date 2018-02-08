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ABD'li general Funk'tan Menbiç açıklaması

Amerika, Türkiye ile olan Menbiç gerilimini tırmandırıyor. Amerika'nın üst düzey bir askeri görevlisi Menbiç'e giderek bölgeden çekilmeyeceklerini söyledi. Amerikalı general PYD/YPG'den oluşan Suriye Demokratik Güçlerine destek verdi

ABD'li general Funk'tan Menbiç açıklaması

Türk Ordusu teröristlerin kökünü kazırken, Amerika piyonlarına kol kanat germeye devam ediyor. 

Türkiye ile Amerika arasındaki Menbiç gerilimi hızla tırmanıyor. Son olarak Amerika'nın "IŞİD'le mücadele" kapsamında, en üst düzeydeki askeri yetkilisi Korgeneral Paul E. Funk, teröristlerle görüşmek için Menbiç'teydi.

Bölgede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Funk, Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmeyeceğini söyledi.

Amerikalı general, terör örgütü PKK uzantısı YPG/PYD'den oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin liderliğine güvendiklerini de sözlerine ekledi.

Assocaited Press'in (AP) Menbiç'teki Amerikan karakolundan servis ettiği fotoğraf ise bölgedeki "Amerikan tehdidini" belgeler nitelikte.

Fotoğrafta Amerikan askerleri karakoldan Türkiye sınırını gözetlediği görülüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #menbic
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