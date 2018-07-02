ABD'li Albay David S. Eaglin, ABD’nin İncirlik üssünden ayrılma planı olmadığını söyledi. Eaglin, Türkiye'nin S-400 almasıyla ilgili, 'ABD, S-400’lerle ilgili çekincelerini dile getirdi. S-400’lerin alınmasının Türkiye’nin, ABD ve NATO’yla olan savunma ilişkisine olası sonuçları da belirtildi' dedi.

İncirlik üssünün ABD’li komutanı Albay David S. Eaglin,



- Üsten şu sıralarda ne gibi operasyonlar yürütülüyor?

Şu anda KC-135 (Editör notu: Boeing’in hava yakıt ikmal uçağı), MQ-9 (Editör notu: insansız hava aracı) ve UH-60 (Editör notu: Sikorsky Black Hawk helikopter) tipi hava araçlarımız mevcut. Operasyonların güvenliği açısından neler yapıldığına dair daha fazla detay paylaşamam. Fakat şunu söyleyebilirim: İncirlik’ten düzenlenen operasyon konusunda ev sahibi ülkenizle çok yakından çalışıyoruz.



‘ARTIK İNCİRLİK’TEN DEAŞ’A OPERASYON DÜZENLENMİYOR’

- Üsten hâlâ DEAŞ’a karşı hava operasyonları var mı?

DEAŞ’la mücadelede sağlanan gelişmeler sayesinde artık örgüte karşı üsten muharip hiçbir operasyon düzenlenmiyor.



- Buna rağmen savaş uçağı var mı üste?

Hayır. Muharip operasyonlar sona erdiği için savaş uçağımız yok.



- İncirlik hep ABD için çok önemli oldu, neden?

Kuruluşundan bu yana İncirlik hep ABD, Türkiye ve diğer NATO müttefikleri için çok stratejik bir yer oldu. Bunu sadece bölgedeki tehditlere karşı düzenlenen askeri operasyonlar anlamında değil, gerektiğinde yardım sağlanması anlamında da söylüyorum.



- Üsteki asker sayısını bizimle paylaşır mısınız?

Tahmin edeceğiniz üzere güvenlik gerekçesiyle tam rakamı size veremem. Ancak 2 binin üzerinde Amerikalı personel var. Personelimiz tesiste binin üzerinde NATO ve Türk Hava Kuvvetleri çalışanıyla birlikte görev yapıyor.



- Peki Türk askerlerle sosyalleşiyor musunuz?

Evet tabii ki. Sosyal alanların tümü Türk ve Amerikalı askerlerin ortak kullanımına açık. Bu nedenle yemek yediğimiz, spor yaptığımız yerlerde ve diğer sosyal alanlarda ortak zaman geçiriyoruz.

‘S-400 KENDİ KARARINIZ AMA OLASI SONUÇLARI BELİRTTİK’



- Üs, Türkiye’de bazı kesimler için Amerikan emperyalizminin sembolü. Peki buna ne dersiniz?

Türk müttefiklerimizde saygı çerçevesinde süren ilişkimize müteşekkiriz. Pek çok askerimiz bölge esnafından alışveriş yapıyor, yerel şirketlere iş imkânı sağlıyoruz ve üste küçük marketlerin perakende satış yapmasına olanak sağlıyoruz. Bölge halkına olumlu etkimizden de gurur duyuyoruz.



- Tamamen farazi konuşuyorum, mesela ileride İncirlik Üssü’nde Rusların S-400 hava savunma sistemlerini konuşlu olarak hayal edebiliyor musunuz?

Bu Türkiye’nin kararı olur, kendinizi savunma hakkınıza tamamen saygı duyuyoruz. Fakat Amerikan Savunma Bakanlığı S-400’lerle ilgili çekincelerini dile getirdi. S-400’lerin alınmasının Türkiye’nin, ABD ve NATO’yla olan savunma ilişkisine olası sonuçları da belirtildi.

‘SİYASİ KARARLAR ELBETTE BİZİ ETKİLEYECEKTİR’



- Siyasi meseleler, özellikle Ankara- Washington arasında yaşanan herhangi bir gerilim bu uyumu etkiliyor mu?

O seviyede alınan kararlar tabii ki bizi etkileyecektir. Fakat şimdiye kadar hiçbir kararın buradaki Türk ve Amerikan askerleri arasındaki ilişkiyi etkileyebildiğini söyleyemem.



- Bu çerçevede DEAŞ’a karşı YPG’yle birlikte yaptığınız operasyonlarda bir sorun yaşadınız mı?

Güvenlik gerekçesiyle maalesef bu soruya yanıt veremeyeceğim.



- Zaman zaman ABD’nin İncirlik’ten ayrılacağına dair dedikodular ortaya çıkıyor. Pentagon her defasında yalanladı ama bir kez de size sormak isterim. Ne düşünüyorsunuz?

ABD’nin İncirlik’ten ayrılmak gibi bir planı yok. Buradaki varlığımız -Türk hükümetinin de izniyle müttefikimiz ve stratejik partnerimiz olan Türkiye’yle on yıllardır devam eden çalışma isteğimizin bir sembolü.



- Özellikle Batı basınında yapılan yorumlarda, ayrılma iddialarına gerekçe olarak hep üsteki nükleer silahların güvenliği gösterildi. Sizce o silahlar İncirlik’te güvende mi?

ABD olarak politikamız, nükleer silahların genel/belirli bir bölgedeki varlığını/yokluğunu, teyit etmemek ya da inkâr etmemek.



- İncirlik, 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi olarak görülüyor. O tarihte siz burada değildiniz ama fikrinizi sormak isterim...

Bu konuda yorum yapmayacağım.