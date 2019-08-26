Amerika, PKK/PYD'ye verdiği desteği de sürdürüyor. PKK/PYD'liler, Haseke'de bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Amerikalı General Nicholas Pont, PKK'ya destek vermeye devam edeceklerini vurgularken, Türkiye'nin bölgede harekat yapmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Amerikalı general, PKK/PYD'nin düzenlediği toplantıdan Türkiye'ye mesaj verdi,"Suriye'de harekata izin vermeyeceğz" dedi.



Türkiye ve Amerika arasında güvenli bölge mutabakatı sağlandı. İki ülke Şanlıurfa Akçakale'de ortak faaliyete başladı. Ancak Amerika, PKK/PYD'ye açıktan destek vermeye devam ediyor.



Terör örgütüne tırlarla yapılan sevkiyatlar gündemdeyken, SDG çatısı altında toplanan PKK/PYD'lilerin toplantısından da, Türkiye karşıtı mesajlar verildi.



Konuşma, Suriye’nin Haseke kentinde 600 PKK/PYD'li teröristin katıldığı toplantıda yapıldı.



PKK toplantısına katılan ABD’li General Nicholas Pont, Suriye'nin kuzeyine ve doğusunda Türkiye'nin herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceklerini söyledi.



Pont, Amerika'nın örgüte desteğini ve eğitimlerini sürdüreceğini vurguladı.





ulusal.com.tr