Terör örgütünün Münbiç’ten çekilmesiyle birlikte bölgedeki görevi sona eren ABD’nin Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü’nün komutanı Tümgeneral Jarrard, YPG’lilere veda ziyaretinde bulundu

Türkiye’nin bölgedeki hakimiyetini artırması üzerine Münbiç’ten çekildiği açıklanan PKK/YPG’nin ardından Suriye ve Irak’ta Uluslararası Koalisyona bağlı Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü’nü (SOJTF) komuta eden Tümgeneral James (Jamie) Jarrard’ın da bölgedeki görevini tamamlandığı öğrenildi. Jarrad’ın kısa bir süre sonra bölgeden ayrılarak ABD’ye döneceği açıklandı. Tümgeneral Jamie Jarrard’ın görevinin bittiği, terör örgütü PKK’nın bölgedeki bir diğer yapılanması olan Münbiç Askeri Konseyi’ne (MAK) yaptığı ziyarette ortaya çıktı. Konsey Sözcüsü Şervan Derviş, sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarda, Jarrard’ın kendilerine veda ziyaretinde bulunduğunu duyurdu. Tümgeneral Jamie Jarrard daha önce de birkaç kez General Paul Funk ile MAK’ı ziyaret etmişti.



Tümgeneral Jarrard’ın Münbiç Askeri Konseyi Komutanı Muhammed Ebu Adil ve sözcü Şervan Derviş ile yaptığı görüşmede teröristlere övgü yağdırdı:



‘DESTEĞİM SÜRECEK’



Buradakilerle çok başarılı çalışmalar yaptık ve bundan çok memnunum. ABD olarak hiçbir dış ve iç gücün size müdahale etmesine izin verilmeyeceğine sizi temin ederim. Burada IŞİD ve diğer unsurlarla mücadelede ciddi adımlar attık ve yönetimi Münbiç’in gerçek sahiplerine devrettik. Ancak koalisyon olarak koruma görevimiz devam edecek. Mevcut görevim bitse de başka bir görevde bile sizlere desteğim sürecek.



PKK İZİ GÖRMEMİŞTİ



SOJTF Komutanı Tümgeneral Jamie Jarrard geçtiğimiz 7 Şubat 2018’de yanına ABD basını da alarak PKK/MAK yöneticilerini ziyaret etmişti. PKK’lı teröristlerle el sıkışarak samimi görüntüler veren Jarrard, “Onların PKK olduğunu söylüyorlar. Ama ben ilişkimiz süresince bunu gösterecek bir şey görmedim” diye konuşmuştu.



TERÖRİSTLERDEN BAŞARI PLAKETİ



Tören sonrası PKK/MAK yönetimi, daha önce kendilerini ziyaret eden ABD’nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’e verdikleri gibi Tümgeneral Jamie Jarrard’a da yaptığı hizmet ve katkıları için plaket verdi.