ABD heyeti, FETÖ'ye ilişkin temasları kapsamında Türkiye'nin gönderdiği dosyalar üzerinden belirlediği 3 ismi dinledi.

ABD'li heyetin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin dünkü temasları sırasında örgütün "sivil imam"larından Kemal Batmaz'ın yanı sıra, darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'ın "bilgi sahibi" olarak dinlendiği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, ABD'li yetkililer yaklaşık 1,5 ay önce Türk yetkililere, FETÖ'ye ilişkin soruşturmaları kapsamında bazı kişileri dinlemek istediklerini iletti.



Hazırlıkların ardından Washington Savcısı, New York Doğu Bölge Savcısı, ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi, FBI temsilcisi ve bilişim uzmanından oluşan heyet Ankara'ya geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Hukuk Ataşesi ve yardımcısının da eşlik ettiği heyet, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında çalışma yaptı.



Heyet önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç tarafından bir süre ağırlandı. Adalet Bakanlığından bazı görevlilerin de hazır bulunduğu görüşme sırasında konuk heyete FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin bazı bilgiler verildi.



Ardından heyetler, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonuna geçti.



Burada, darbe girişiminden sonra itirafçı olan ve halen İzmir'de bulunan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, video konferans sistemiyle duruşma salonuna bağlandı. Bıyık ve Yıldız'ın ardından, 11 Temmuz 2016'da Adil Öksüz ile ABD'ye gittiği, iki gün sonra Türkiye'ye döndüğü ve 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen FETÖ'nün "sivil imam"larından Kemal Batmaz jandarma tarafından salona getirildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan, FETÖ ve darbe girişimi konusunda Batmaz, Bıyık ve Yıldız'a "bilgi sahibi" sıfatıyla bazı sorular yöneltti.



Talep ABD tarafından geldi



ABD'li heyetin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yetkililerle görüşmesine ilişkin talep ABD tarafından geldi.



ABD tarafı, Türkiye'nin gönderdiği dosyalar üzerinden dinlemek için seçtikleri 3 ismi Türk tarafına bildirdi, ABD tarafı bilgisine başvurulacak kişileri kendileri belirledi.



ABD Adalet Bakanlığınca hazırlanan sorular Adalet Bakanlığı üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Sorular, Türk heyetince dinlenecek kişilere soruldu. Soruların büyük çoğunluğu, ABD'li yetkililerin daha önce Adalet Bakanlığı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdiği sorular oldu.



ABD'li yetkililerin, "bilgi sahipleri"nin beyanları doğrultusunda tamamlayıcı nitelikte bazı soruların daha sorulması talepleri de yerine getirildi.



Bilgisine başvurulan kişilere, 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ ile bağlantısına ilişkin çok sayıda soru soruldu.



ABD tarafı, bilgisine başvurulan kişilere, hem bu ülkedeki FETÖ soruşturması hem de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin dosyalarda kullanılabilecek sorular yöneltti.



Bilgisine başvurulan Kemal Batmaz'ın, soruşturma ve kovuşturma aşamasındakine benzer ifadeler verdiği öğrenildi. Batmaz'a, FETÖ elebaşı Gülen ve Akıncı Üssü'nden darbe girişimini yöneten firari Adil Öksüz'e ilişkin sorular sorulduğu, Batmaz'ın bazı kritik soruları geçiştirdiği öğrenildi.



Resmi prosedür gereği ABD heyetinden ifadelerde hazır bulunduklarına ilişkin imza alındı. ABD heyeti, aldıkları notlar ve telefon imajlarıyla toplantıdan ayrıldı. Soruların cevapları Adalet Bakanlığı üzerinden ABD'li yetkililere iletilecek.



Batmaz ve Çiçek'in telefon imajları verildi



Görüşmenin sonraki bölümünde, Kemal Batmaz'ın yanı sıra 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde bulunan Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlenen cep telefonlarının imajları ABD'li heyetin önünde alındı ve birer kopyası konuk heyete teslim edildi.



Çiçek'e ait cep telefonundaki GSM hattının ilk kez 7 Mart 2016'da aktive edildiği, iPhone A1688 model cep telefonunun bu anda kaydettiği lokasyonun ise örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de barındığı Pensilvanya'daki çiftlik evi olduğu tespit edilmişti.



Çiçek'in darbe girişimi sırasında FaceTime uygulamasıyla Pensilvanya'da bulunan ve telefon rehberinde "Eczacı Abdi" olan Abdullah Bayram ile 3 dakika 51 saniye görüştüğü ve Viber üzerinden de "Hkn Ada Avukat" olarak kayıtlı Hakan Serbest ile mesajlaştığı ortaya çıkmıştı.



Öte yandan, ABD'li heyetin bugün de bazı görüşmeler yapacağı öğrenildi.