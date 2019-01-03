ABD’li yetkililerden oluşan bir heyet, Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri ele almak üzere bugün ve yarın Ankara'da görüşmeler yapacak. Heyet, temaslarına Ankara Adliyesi'nden başladı.

FETÖ için gelen ve aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD'li heyet, temaslarına Ankara Adliyesi'nden başladı.



Heyetin şu sıralarda bir FETÖ davasını takip ettiği ifade edildi.



Ayrıntılar gelecek...