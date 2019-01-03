FETÖ için gelen ve aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD'li heyet, temaslarına Ankara Adliyesi'nden başladı.
Heyetin şu sıralarda bir FETÖ davasını takip ettiği ifade edildi.
Ayrıntılar gelecek...
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