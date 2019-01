Türkiye'de soğuk karşılanan Amerikalı heyetin Ankara temaslarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Washington'un kritik görüşmede Türkiye'nin olası PYD operasyonuna karşı duracağını Ankara'ya ilettiği belirtildi. Amerikan basınında yer alan haberlerde "Erdoğan, Bolton'a Suriye'de kapılarını kapattı" ifadeleri ise dikkat çekti.

Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemek isteyen Washington heyetinin soğuk karşılandığı Ankara temaslarına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.



Amerika'dan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton beraberinde Genelkurmay Başkanı Josef Dunford ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffry gelmişti. Alt düzeyde ağırlanan Amerikalı üst düzey yetkililer, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet ile görüşmüştü.



Görüşmede yer alan Amerikalı bir üst düzey yetkili, "Bolton Amerika'nın Türk güçlerinin Suriye'deki Kürt müttefiklerine yönelik her türlü kötü muamelesine karşı çıkacağını söyledi" dedi.



Aynı yetkili, görüşmede Amerikan güçleri Suriye'de bulunduğu müddetçe PKK/PYD'ye Türkiye'nin askeri harekat yapmayacağının sözünün verildiğini iddia etti.





Bolton, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek istemiş, ancak Erdoğan görüşmemişti.

Erdoğan'ın Bolton ile görüşmemesini değerlendiren Amerikalı yetkili, "Bolton, kendisini, görüşme talebi reddedildiği için haddi bildirilmiş olarak değerlendirmiyor" ifadesini kullandı.



Erdoğan, New York Times gazetesinde Amerika'nın Suriye'den çekilme kararını da değerlendiren bir makale yazmıştı. Amerikalı yetkili ilgili makalenin "yanlış ve saldırgan olduğu" iddiasını Bolton'ın Türk yetkililere ilettiğini kaydetti.



Reuters haber ajansına açıklamalar yapan ABD'li yetkili, "Bolton, Amerika'nın şu aşamada Tanf üssünden çekilmediğini belirtti" diye konuştu.



Bu arada Bolton ve heyetinin Ankara'daki temaslarına ilişkin Amerikan basını da dikkat çeken haberler yaptı. Washington Post ile New York Times Erdoğan'ın Bolton'ı "adam yerine koymadığını" yazdı. CNBC de "Erdoğan, Bolton'a Suriye konusunda kapıları kapattı" dedi.





