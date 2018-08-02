Ankara'da temaslarını tamamlayan NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scaparrotti, İncirlik Üssüne gitti. Suriye'ye karşı oluşturulan koalisyon güçlerini ziyaret eden Amerikalı komutanın, buradan İzmir'e geçerek Papaz Brunson'u ziyaret edeceği belirtiliyor.

Ankara'daki temaslarını tamamladı, Adana'daki İncirlik Üssüne geçti.



ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti sabah saatlerinde Adana'daki İncirlik Üssü'ndeydi.



Scaparrotti, koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçakları konuşlu olduğu 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda inceleme yaptı.



Amerika 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde Türk ve ABD'li yetkililerle görüştü.



Scaparrotti'nin İncirlik temaslarının tamamladıktan sonra İzmir'e gelerek, NATO Kara Komutanlığı'nda denetleme yapması bekleniyor.



Amerikaloı komutanın ajanlıkla suçlanan ve ev hapsinde tutulan papaz Brunson'u ziyaret edebileceği belirtiliyor.



ABD'li papaz Brunson'ın kaldığı evinin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.



Sokağın başına motorsikletli polis ekipleri yerleştirilirken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sokakta önlem aldı.



ulusal.com.tr