İzmir'de Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson bugün ilk kez İzmir'de hakim karşısına çıktı. Trump'ın bırakın dediği papaz Brunson FETÖ ve PKK'ya adına çalıştığı iddiası ile tutuklu bulunuyor.

FETÖ ve PKK adına suç işlediği için tutuklanan ABD'li Papaz Brunson, hakim karşısına çıktı.



Washington'un bizzat Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istediği Brunso yargılanıyor. FETÖ'cüler için baştan yapılan İzmir Şakran T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Kampusünde ilk duruşma görüldü.



35 yıl hapis cezasının istendiği iddianamede Brunson için "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" ve "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk" suçlamaları yöneltiliyor.



Davaya yabancı basının da ilgili yoğun oldu.



Brunson, görülen dava sırasında kısa süreli fenalık geçirdi. Bir süre dinlenen Brunson, "Psikolojim bozuldu. Pskiyatri ilaçları kullanıyorum" ifadelerini kullandı.



Öte yandan davayı takip etmek için ABD'li senatör Tom Tillis ile Uluslararası İnanç Özgürlüğünden Sorumlu ABD'li Büyükelçi Sam Brawnback, İzmir'e geldi.



Dışarıda basın mensuplarına açıklama yapan Büyükelçi Brawnback, "Ankara'ya Türk yetkililerle görüşme yapmak üzere gidiyorum. Bütün Amerika, bu davaya kilitlendi. Başkan, Başkan Yardımcısı herkesin dikkati bu davada." dedi.



Brunson, Ekim 2016'da FETÖ ve PKK lehine örgütsel faaliyette buşunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.







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