ABD'li senatörler Lindsey Graham ve Jeanne Shaheen Menbiç’i ziyaret etti. Burada PKK/PYD'lilerle görüşen ikili teröristlere destek mesajı verdi. Graham ve Shaheen, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş, Amerikalı rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasını istemişti.

Önce FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddia edilen rahip Andrew Brunson'u istediler. Ardından PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te teröristlerle boy boy poz verdiler.



Amerikalı senatörler Lindsey Graham ve Jeanne Shaheen PYD'lilerle görüştü. Teröristleri ziyaret eden ikili örgüte desteklerini yineledi.



Senatör Graham, Menbiç'teki sözde askeri konseyle görüştü. "Burda kalıp size yardımcı olmamızın önemli olduğunu ABD Başkanı Trump'a söyleyeceğim" dedi. Bu ifadelerle Menbiç'ten PYD'lilerin çıkmaması yönündeki fikrini ortaya koydu. Shaheen ise PYD'lilere "Sizin için buradayız." dedi.



ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford 16 Nisan'da Amerikan Senatosu’na Suriye konusunda brifing vermişti. Kamuoyuna kapalı gerçekleşen brifing sonrası, İsrail dostu Senatör Lindsey Graham basının sorularını yanıtlamıştı.



Graham, daha önce Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın savaşı kazandığını ve bu durumun İsrail için kabus olduğunu söylemişti.



ABD'li Senatörler Lindsey Graham ve Jeanne Shaheen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile da görüşmüştü. Graham ile Shaheen görüşmede, Amerikalı rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasını talep etmişti.



Demokrat Senatör Jeanne Shaheen’in, Brunson’ın tutukluğu ve Rus S-400 füze savunma sistemi konularında Türkiye'ye yönelik tepki göstermişti. SenatörünTürkiye’nin F-35 programından çıkarılması için sunduğu önerge ABD Kongresi’nde kabul edilmişti.



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