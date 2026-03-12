ABD mahkemesi Eylem Tok'un iadesi durdurdu

Rhode Island Federal Mahkemesi, temyiz süreci sonuçlanana kadar iade işleminin gerçekleştirilemeyeceğine karar verdi. Mahkeme, iade talebinde kullanılan tutuklama emriyle ilgili “makul sebep” tartışmalarının ve dosyadaki bazı eksik bilgilerin temyizde incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Alınan karara göre, Tok’un hemen iade edilmesi durumunda temyiz başvurusunun anlamsız hale gelebileceği vurgulandı. Eylem Tok, temyiz süreci tamamlanana kadar ABD’de tutuklu kalmaya devam edecek ancak bu süre zarfında Türkiye’ye iade edilmeyecek.

SÜRECİN GEÇMİŞİ

İstanbul Kemerburgaz’da 1 Mart 2024’te Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından, Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçmıştı. İkili, ABD’de yürütülen operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.