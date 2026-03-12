ABD mahkemesi Eylem Tok'un iadesi durdurdu

Eyüpsultan’daki ölümlü kazanın ardından oğluyla birlikte ABD’ye kaçan Eylem Tok’un Türkiye’ye iade süreci, federal mahkeme tarafından temyiz incelemesi tamamlanana kadar askıya alındı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
ABD mahkemesi Eylem Tok'un iadesi durdurdu
Yayınlanma:

Rhode Island Federal Mahkemesi, temyiz süreci sonuçlanana kadar iade işleminin gerçekleştirilemeyeceğine karar verdi. Mahkeme, iade talebinde kullanılan tutuklama emriyle ilgili “makul sebep” tartışmalarının ve dosyadaki bazı eksik bilgilerin temyizde incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Alınan karara göre, Tok’un hemen iade edilmesi durumunda temyiz başvurusunun anlamsız hale gelebileceği vurgulandı. Eylem Tok, temyiz süreci tamamlanana kadar ABD’de tutuklu kalmaya devam edecek ancak bu süre zarfında Türkiye’ye iade edilmeyecek.

 

SÜRECİN GEÇMİŞİ

 İstanbul Kemerburgaz’da 1 Mart 2024’te Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından, Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçmıştı. İkili, ABD’de yürütülen operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.

Yargıtay'dan emsal: 'Çekilmez' kira ilişkisi biter!Yargıtay'dan emsal: 'Çekilmez' kira ilişkisi biter!Gündem
En genç ve en yaşlı iller belli olduEn genç ve en yaşlı iller belli olduYaşam
Kadın dostu KOBİ modeli: Bakan Göktaş, kadın istihdamını destekleyecek yeni adımları açıkladıKadın dostu KOBİ modeli: Bakan Göktaş, kadın istihdamını destekleyecek yeni adımları açıkladıGündem
Eylem Tok ABD mahkeme
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vuruldu
İspanya’dan ABD’ye "Üs" Resti: Tehditlerinizden Korkmuyoruz!
Sinpaş Reserve Marmaris
MSB: "İncirlik bir Türk üssüdür"
Bakan Göktaş, kadın istihdamını destekleyecek yeni adımları açıkladı
Millî gazda hedef 8 milyon hane
Tek kullanımlık plastiklerin yerini kağıt ve ahşap ürünler alacak
İstanbul’da taralı alan ihlali uygulaması
İran'ın ateşkes şartları
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
En genç ve en yaşlı iller belli oldu En genç ve en yaşlı iller belli oldu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum