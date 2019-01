Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı...

Okuyucumuz Z. Korkmaz, şöyle yazıyor: “Lütfen Çin’i savunmaktan vazgeçin. Tarih boyunca sürekli bize ihanet eden komünist bir ülke için soydaşlarımızı görmezden gelmeyin. Biz Türk milletiyiz nerde mazlum, zulme uğrayan biri varsa biz orada olmalıyız. Ayrıştırıcı diliniz insanları kötü etkiliyor.”



TÜRKİYE’Yİ SAVUNUYORUZ MEHMETÇİĞE KURŞUN SIKANLAR BİZİM DÜŞMANIMIZDIR

Birincisi, Türkiye’yi savunuyoruz. Türklükle ve İslâmla ilgisi olmayan “Doğu Türkistan İslâmî Hareketi” adındaki terör örgütünü desteklediğiniz zaman, Uygurlarla dayanışma içinde olmazsınız, ama ABD emperyalizminin Türkiye’yi hedef alan bölücü tertiplerinde oyuncak olursunuz.

“Doğu Türkistan” adına yapılan terörü desteklemek, Mehmetçiğe kurşun sıkanları desteklemektir. Doğu Türkistan İslâmi Hareketi mensubu, Uygur kökenli 15 bin terörist, DEAŞ saflarında savaşıyor. DEAŞ içinde Türkiye kökenli teröristler de var. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında Doğu Türkistan İslâmi Hareketi teröristleri, DEAŞ kumandası altında Türk Ordusuna karşı savaştılar. O savaşta 2000’nin üzerinde DEAŞ mensubu öldürüldü, aralarında Uygur kökenli teröristler de vardı, Türkiye’den giden teröristler de vardı.

Sözde “Doğu Türkistan” terör örgütü mensupları, Suriye ve Irak’ta Türk Ordusuna karşı savaşırken terörist oluyor da, Çin’e gidince “kurtuluş savaşçısı” mı oluyorlar.

Sözde “Doğu Türkistan” terör örgütü mensupları, Türk Ordusuna karşı savaşırken zalimlere alet oluyor da, Çin’de terör eylemlerine gönderilince “mazlum” mu oluyor.

Dahası: Doğu Türkistan İslâmi Hareketi, Birleşmiş Milletlerin terör örgütleri listesindedir.



PKK İLE İŞBİRLİĞİ YAPANLAR TÜRKİYE’NİN DÜŞMANLARIDIR

Sözde “Doğu Türkistan” Terör Örgütü, ABD kumandası altında Türkiye’ye karşı savaşıyor ve aynı zamanda PKK ile işbirliği halindedir.

En son TBMM Başkanlığına verilen “Çin zulmünü” araştırma önergesinde, İyi Parti ve CHP milletvekilleri HDP/PKK ile birlikte oy verdiler. Önerge AK Parti’nin karşıt ve MHP’nin çekimser oylarıyla reddedildi.

PKK, yayınladığı açıklamalarda, açıkça “Doğu Türkistan İslâmî Hareketi’nin Çin’de yaptığı eylemleri destekliyor.

Bu gerçekler karşısında, Uygurlar adına girişilen terör hareketleri, ABD denetimindedir ve yalnız Çin’i değil, Türkiye’yi de hedef alıyor.

Zamanlamaya da dikkat ediniz, ne zaman Türkiye-Çin işbirliği yönünde adımlar atılsa, Türkiye’de “Çin zulmü” kampanyası sahneleniyor. Bu kampanyayı CIA’nın ve FETÖ’nün örgütlediğini gelişmeleri izleyen herkes görüyor.



ABD EMPERYALİZMİNİN ‘KÜRDİSTAN’ VE ‘DOĞU TÜRKİSTAN’ PROJELERİ

Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol Projesi”, Çin ve Türkiye’yi birleştiren bir ekonomik işbirliği ve barış projesidir.

Haritaya iyi bakınız, ABD’nin sözde Doğu Türkistan ve Kürdistan planı, Türkiye ile Çin’i birleştiren yolu kesiyor.

Bu girişim, aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki yolu da kesiyor.

PKK ile Doğu Türkistan İslâmi Hareketi arasındaki dayanışma işte bu ABD planı çerçevesindedir.



MAZLUMUN YANINDAYIZ ABD’NİN OYUNCAĞI OLMAYIZ

Uygur kardeşlerimizin yanındayız.

Türkiye-Çin dostluğu da, zulme karşı dostluk ve işbirliğidir.

ABD emperyalizminin kışkırtmalarına alet olanlar, Uygurları savunmuyor, Uygurların iyiliğine hareket etmiyorlar. Tam tersine ABD emperyalizminin zulmüne hizmet ediyorlar.

Türkiye’de veya Çin’de ya da başka bir ülkede, hiç kimse ABD planlarına alet olarak mazlumların yanında olmaz.

ABD zulmüne alet olanlar, dünyanın her yerinde “Mazlumun yanında olma” perdesi altına gizleniyorlar. PKK terör örgütü, bütün dünyada insanları “Mazlumların yanında olmak” adına avlıyor. Amerikalı, Avrupalı ya da başka kıtaların insanları, PKK’yı “Mazlumların yanındayız” diye destekliyorlar. Yine yeryüzünde birçok insan, mazlumlara el uzatmak adına “Ermeni soykırımı” yalanına alet oluyorlar.



KIŞKIRTILAN DUYGULARLA ZALİME HİZMET EDİLİYOR

Zalimin ya da mazlumun yanında olmak, kışkırtılmış duygularla olmaz. Mazlumun yanında olmak, bilimin, bilginin, bilincin işidir. Ne var ki insanlar tarih boyunca zalimlere “samimiyetle” de hizmet etmişlerdir.

Nazi lideri Hitler de, Sovyetler Birliği’nde yaşayan Türk ve Müslüman halkları, “sizleri zulümden kurtaracağız” diye kendi zulmüne alet edebildi. O nedenle bilinçsiz duygular ve bilgisiz samimiyet, insanları zalimlerin oyuncağı olmaktan kurtaramıyor.

Şimdi herkese soruyoruz: ABD mazlum mu?

Çünkü Doğu Türkistan İslâmî Hareketi’nin terör faaliyetini destekleyenler, ABD emperyalizminin kışkırtmalarına ve siyasetlerine hizmet ediyorlar.

Hiç kimse, ABD planları içinde rol üstlenerek, Çin Halk Cumhuriyeti’nde Uygurların hak ve eşitliğini savunamaz. Tam tersine Uygurları terör faaliyetine iterek, acıların yaşanmasına hizmet eder. Çin’de hak ve eşitlik mücadelesi terörle yürütülürse, Çin devletinin yaptırım gücü kullanmasına davet çıkarılır.



TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ ÇİN’DEN BAŞLAR ÇİN’İN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE’DEN BAŞLAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun da saptadıkları üzere, Bugünkü dünya koşullarında Türkiye’nin güvenliği Çin’den başlar. Çin’in güvenliği de Türkiye’den başlar. Bu denklemi kurmazsak, ne Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde ne de Doğu Akdeniz’de güvenliğimizi sağlayamayız. İşte o zaman zalimin yanında olmanın ne gibi sonuçlar doğurduğunu görürüz. Ama pişmanlık fayda vermez.

Bu nedenlerle Çin’in toprak bütünlüğü, yalnız Türkiye için değil, Uygurların insanca yaşamaları için de yaşamsal önemdedir.

Vatan Partisi, gerçeklere dayanan siyasetiyle Türkiye’nin bağımsızlık ve güvenliğini esas almaktadır ve dünyanın her yerinde mazlumların yanındadır.



DÜZELTME: KARLUKLARIN ADI ÜÇ OKLAR DEĞİL ÜÇ OĞUZ

Dr. Bülent Sakızlıgil’den eposta gelmeden ben düzelteyim. 5 Ocak 2019 günlü Rota yazısında Karlukların adı “Üç Oklar” diye yazılmış. İkinci kez okuyunca fark ettim. Doğrusu “Üç Oğuz” olacak. Üç Oklar ve Üç Oğuz’un her ikisi de Üç Boy anlamına geliyor. Bilindiği gibi Eski Türkçede çoğul eki, ler/lar ekinden önce -z ekiydi. Karluklar, Orhun Yazıtları’nda Üç Oğuz diye adlandırılıyo





Aydınlık