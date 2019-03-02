Amerika akıl tutulması yaşatan bir karara daha imza attı. Washington yönetimi, para ve binlerce tır dolusu ağır silah yardımı yaptığı PKK'nın terör örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıkladı. PKK tehdidine karşı Türkiye ile birlikte mücadele vurgusu yapılan açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi

Terör örgütü PKK, Amerika'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmaya devam edecek. Açıklama Amerika Dışişleri'nden geldi. Türk Dışişlerinden yanıt gecikmedi.



Amerika'dan yapılan açıklamada, PKK'nın 20 yıldır terör listesinde olduğu, bu sürede eli kanlı örgüte karşı Türkiye ve müttefikleriyle beraber çalışıldığı belirtildi.



"Karar, ABD halkına ve uluslararası topluma PKK'nın terör örgütü olarak kaldığını bildirmektedir" denilen açıklamada örgütün ek olarak "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesinde de" yer aldığı ifade edildi.



DIŞİŞLERİ'NDEN YANIT



Amerika'nın bu açıklamasına Türkiye'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz" dedi.



PYD/YPG VURGUSU



Dışişleri'nin açıklamasında PKK'nın uzantısı PYD/YPG'ye de vurgu yapıldı. Aksoy "Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanlığı, terör listesine aldığı yabancı grupları 5 yılda bir değerlendirmeye alıyor.



Terör örgütü PKK, en son 2013 yılında değerlendirilmiş ve her iki listede de kalmasına karar verilmişti.



ulusal.com.tr

