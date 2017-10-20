Önce Astana'da oluşturulan mutabakat, ardından iki ülke arasında yapılan tarihi ziyaretler. Ve sürecin sonunda sahada uygulanan Türkiye-İran işbirliği. Bölgesel yakınlaşma Amerika'nın Ortadoğu planlarını bozunca, Washington yönetimi tertip arayışlarına yöneldi.
Emniyet kaynaklarına göre, Amerika'nın hedefinde Türkiye'de Alevi-Sünni gerilimi yaratmak var.
Emniyet birimleri bu tertibe karşı sıkı önlemler alıyor. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek; "tertip bozulacak" diyor.
Türkiye'de Amerika'nın yönettiği terip süreçlerini en iyi bilen isimlerden Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Ferit İlsever, tertip arayışını değerlendirdi.
İlsever, Amerika'nın Türkiye'deki tertip yeteneğini büyük ölçüde kaybettiğini vurguluyor.
HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
Irak ve Suriye'de mevzi kaybeden Amerika, tertip arayışlarına yöneldi. Emniyet kaynaklarına göre Amerika, Türkiye'de Alevi-Sünni gerilimi yaratmayı amaçlıyor. Konuyu değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "telaşa gerek yok, başaramayacaklar" dedi
Önce Astana'da oluşturulan mutabakat, ardından iki ülke arasında yapılan tarihi ziyaretler. Ve sürecin sonunda sahada uygulanan Türkiye-İran işbirliği. Bölgesel yakınlaşma Amerika'nın Ortadoğu planlarını bozunca, Washington yönetimi tertip arayışlarına yöneldi.
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