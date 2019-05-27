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ABD'nin bölücü ajandası ve CHP'nin tavrı

ABD'nin bölgede "Bölücü" ajandası gündemdeyken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için yasal düzenleme istemesi "PKK propagandası" olarak yorumlandı. Uzmanlar, Amerika'nın Türkiye dahil bazı ülkeleri içten parçalayarak şehir devletleri kurmaya çalıştığını hatırlattı. Prof. Dr. Sencer İmer, Kürtçenin ana dil yapılmasının ülkenin birlik simgesi Türkçenin de parçalanması anlamına geleceğini söyledi.

ABD'nin bölücü ajandası ve CHP'nin tavrı

Amerika'nın ülkeleri parçalama hedefine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe çıkışına sert tepki gösterdi.

Amerika, Türkiye dahil bazı ülkeleri parçalayarak şehir devletleri kurmayı hedefliyor.

Prof. Dr.  Sencer İmer, CHP yönetiminin Amerika'nın "şehir devletleri" hedefine hizmet ettiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürtçe için yasal düzenleme yapılmasını istedi, "Eşit yurttaşlık somut, objektif imkânlarla donatılmalıdır" dedi. Prof. Dr. Sencer İmer, bu talebin ülkenin birliğine zarar vereceğini ifade etti.

Samsun'daki birlik fotoğrafının dünyaya verilmiş bir mesaj olduğunu söyleyen İmer, Kılıçdaroğlu'nun "HDP de orada olmalıydı" açıklamasının hatalı olduğunu kaydetti.



ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #chp #pkk
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