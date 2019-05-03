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ABD'nin çağrısına Türkiye'den tepki

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye skandal bir "basın özgürlüğü" çağrısı geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'den gelen açıklamaya tepki gösterdi.

ABD'nin çağrısına Türkiye'den tepki

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Twitter'dan açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz." denildi.

Bu mesaja Cumhurbaşkanlığı'ndan tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD’nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması konusunda ısrarımızı sürdüreceğiz." mesajı paylaştı.

Altun, "Washington, diğer ülkeleri suçlamak yerine aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi uzun zamandır devam eden sorunlarına odaklanmalıdır." dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd
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