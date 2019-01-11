Suriye'den çekilme süreciyle ilgili Amerika'dan bir süredir gelen çelişkili sinyallere nokta konuldu. Resmi ağızlardan sürece açıklık getiren iki önemli açıklama geldi. Biri Pentagon'dan... "Bolton'dan emir almıyoruz" dediler... Diğeri ise askeri koalisyon sözcüsünden. Buna göre; "ilk ekipmanlar çekiliyor". Süreci yakından izleyen Moskova'dan da çekilme yorumu geldi.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Beyaz Saray talimatı doğrultusunda, bütün askerlerini Suriye'den çekme planına devam edildiğini belirtti.



Amerikalı Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD'li savunma yetkilileri çekilme planlarını uygulamayı sürdürdüklerini belirtti.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Türkiye, ABD'nin Kürt ortaklarını hedef almayacağı konusunda söz verinceye kadar ABD Suriye'den ayrılmayacak" demişti. Bu sözlere de atıfta bulunan Pentagon yetkilisi "Hiçbir şey değişmedi. Biz Bolton'dan emir almıyoruz" ifadesini kullandı.



ABD öncülüğündeki Koalisyonun Sözcüsü Albay Sean Ryan da, Amerikan Associated Press haber ajansına yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'den planlanmış çekilme sürecimiz başladı" dedi. İlk etapta askeri ekipmanların taşındığı gelen bilgiler arasında.



Wall Street Journal haberinde çok sayıda kara birliğinin geri çekilmeye yardım için Suriye'ye yönlendirildiği bilgisine yer verildi. Buna göre; bir grup donanma gemisi bölgeden ayrılan birlikleri korumaya almak üzere Suriye'ye hareket etti. Geri çekilmeye yardımla görevlendirilmiş birliklerin Kuveyt ve Irak'ın batısındaki El Esad Hava Üssü gibi yerlerde sahada oldukları belirtildi.



Gazetenin haberinde ABD yetkililerinin, tüm Amerikan güçlerini haftalar içinde Suriye'den çekmeye hazırlandıklarını söylemesine rağmen, ABD ordusunun, Suriye'den ayrılmak için 4 ay gibi bir süre istediği ifade edildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili bir açıklama geldi.



Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova ABD'nin Suriye'de kalmak için kendisine bir bahane aradığını söyledi. Rus sözcü, ABD'nin Suriye'deki yeni stratejisiyle ilgili somut bir adım henüz görmediklerini, "ABD'nin çekilme konusundaki ciddi olduğundan emin değiliz" dedi.





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