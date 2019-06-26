Uluslararası Anadolu Eğitim tatbikatının basın ve seçkin gözlemci günü Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapıldı. Tatbikata katılan ülkeler arasında yer alan ABD'nin tatbikata F-35 yerine F-15'lerle katılması dikkat çekti.

Dünya'daki en büyük hava tatbikatına ülkemiz ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapıldı.Eğitim tatbikatına ABD, Azerbaycan, İtalya, Katar, NATO, Pakistan, Ürdün ile Türk hava ve deniz kuvvetleri unsurları katıldı.Tatbikat öncesinde Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi Komutanı Hava Pilot Binbaşı Turgay Tümer'in brifing verdi.Ardından eğitime katılan unsurlar, uçuşlarını yaptı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile diğer ülkelerin hava kuvvetleri komutanları, tatbikat uçuşlarını perdeye yansıtılan görüntüden izledi.Siyasi gerilim tatbikata da yansıdı. ABD'nin eğitime F-35 yerine F-15'lerle katılması dikkat çekti.Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi dünyada benzer imkanlara sahip 3 taktik eğitim merkezinden birisi. kuruluşundan bu güne kadar merkezde, toplam 41 eğitim dönemi uygulandı. Yaklaşık 24 bin sorti uçuş yapıldı.Anadolu Kartalı Eğitimi, gerçek harekata benzetilmiş bir ortamda yapılıyor. Pilotlar, hava savunma personelleri ve kontrolörlerin harekata yönelik eğitim seviyelerinin arttırılması amaçlanıyor. Müşterek ve birleşik harekat usüllerinin tatbikatı için her yıl milli ve uluslararası olarak düzenleniyor.Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi 28 Haziran'da sona erecek.