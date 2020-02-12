ABD'nin iki yüzlü Türkiye politikası! İdlib'de müttefik, Akdeniz'de hedef

Türkiye karşıtı ittifak, Ege'de namlularını Türkiye'ye çevirdi. Amerika, Yunanistan ve Fransa, "İskender 2020" tatbikatı ile Doğu Akdeniz'de olduğu gibi Ege Denizi'nde de Türkiye'yi hedef aldı. Tatbikat senaryosunda, düşman tarafından kontrol altında tutulan Skyros adası, operasyonla geri alındı. Yunan Genelkurmay'ına bağlı diplomatlar tatbikat sonrası yaptıkları açıklamalarda, tatbikatın Ege'nin doğusundaki adaların silahsızlandırılmasını isteyenlere "açık ve doğrudan mesaj" olduğunu bildirdi. Amiral Cem Gürdeniz, Amerika'nın Türkiye'yi çevreleme planına dikkat çekti.

Türkiye'nin jeopolitik ağırlık merkezi Doğu Akdeniz'dedir. İdlib'te gerginlik tırmanırken, ABD öncülüğündeki Türkiye karşıtı ittifak, sıcak sularda da Türkiye'ye mesaj vermeye devam etti. Türkiye'ye karşı senaryoların uygulandığı tatbikatlar, sadece Doğu Akdeniz'de değil, Ege Denizi'nde de, icra ediliyor.

Yunanistan, ABD ve Fransa ile Ege Denizi'nde 27 Ocak'tan 7 Şubat tarihine kadar "İskender 2020" isimli bir taktik tatbikat icra etti. Her yıl düzenli olarak yapılan tatbikata bu yıl Fransa'da davet edildi. Üç ülkeden askeri personelin yer aldığı tatbikatın senaryosunda ise hedef Türkiye oldu. Tatbikatın bir bölümünde uygulanan senaryoda, düşman tarafından ele geçirilen Ege'deki bir adanın geri alınması hedeflendi. Yunanistan çok uluslu tatbikatı, askersizleştirilmiş statüde bulunmayan Skyros adasında hayata geçirdi. Atina'daki Amerikan Büyükelçiliği de tatbikat sırasında Amerikan Deniz Kuvvetleri unsurlarının yer aldığı fotoğrafları twitter hesabından paylaştı.

YUNAN DİPLOMATLARDAN TÜRKİYE'YE AÇIK MESAJ

7 Şubat Cuma günü sona eren tatbikatın ardından Yunanistan Genelkurmayına bağlı diplomatlar tatbikatın, "Ege'nin doğusundaki adaların birçoğunun silahsızlandırılması gerektiğini iddia eden herkese açık ve doğrudan bir mesaj" olduğunu açıkladı.

Amiral Cem Gürdeniz, İdlib'de tehlikeli bir tırmanışın yaşandığı bir dönemde ABD'nin böyle bir tatbikatta yer almasını "içten pazarlıklı bir tavır" olarak değerlendirdi. Gürdeniz, "ABD'nin şu an İdlib'deki tuzak üzerinden Türkiye ile müttefiklik ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığı bir ortamda, Türkiye'ye böyle bir mesaj vermesi, ABD'nin İdlib'de de ne kadar içten pazarlıklı olduğunun ve Türkiye'nin çıkarlarını asla düşünmediğinin bir mesajıdır." ifadelerini kullandı.

Tatbikatların çok önceden planlandığını söyleyen Gürdeniz, ABD'nin samimi olsaydı İdlib’deki gelişen durum paralelinde tatbikata katılımını askıya alabileceğinin de altını çizdi. "ABD açık bir şekilde Türkiye'nin çevrelenmesinde her türlü tedbiri almakta, diğer taraftan da Türkiye ile Rusya'nın gelişmekte olan ilişkilerini baltalamak için her türlü fırsatı kullanmaktadır. İdlib'te yaşananlar da bunu göstermektedir. Türkiye de maalesef bu tuzağa düşmüştür."

TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİ

Amiral Cem Gürdeniz, Türkiye'nin, Türkiye-Rusya yakınlaşmasını engellemeye çalışan ABD'nin oldu bittilerine en seri şekilde cevap vermesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin NATO ve AB İdlib'e müdahale etsin mesajının da "çok yanlış" olarak değerlendiren Gürdeniz, "Türkiye önce Suriye ile işbirliği yapmalıdır. Türkiye ve Suriye'nin bir savaşa kışkırtıldığı ortamda Doğu Akdeniz'de kazandığımız pek çok cepheyi kaybetme riskimiz vardır. Bu nedenle birinci öncelik Suriye ile ilişkileri yeniden tesis etmek, buna paralel olarak da gelişen Türk-Rus ilişkilerinin ABD tarafından ipotek altına alınmasını engelleyerek, tuzaklara düşmemektir."

YUNANİSTAN ABD VE İSRAİL GEMİ İNŞASINA BAŞLIYOR

Amerika, Yunanistan ve İsrail'den, Doğu Akdeniz'i hareketlendirecek bir hamle daha geldi. Üç devlete ait büyük fonlar, Yunanistan'da gemi inşasına başlıyor. ABD, Yunanistan ve İsrail, 6 Şubat 2020'de "Gemi İnşa Endüstrisi Günü"nde bir araya gelerek işbirliği mesajı verdi.