Amerika'nın hedefindeki İran'dan açıklama geldi. Ülkenin Dini Lideri Hamaney, Amerika'nın bölgedeki planlarına ilişkin konuştu. Washington'un "Yüzü kara" ülkelerle koalisyon oluşturduğunu ifade eden Hamaney, ülke içindeki çatlak seslere de mesaj gönderdi. İran dini lideri "ABD'ye teslim olmak direnmekten daha maliyetli" dedi.

Amerika, İran'a yönelik ekonomik ablukayı arttırırken İran'dan dikkan çeken çıkış geldi. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney konuştu. Amerika'nın İran karşıtı bir koalisyon oluşturduğunu ileri sürdü.



Hamaney, Askeri İmam Hüseyin Üniversitesi'nde üst düzey askeri komutanların hazır bulunduğu törende açıklamalarda bulundu. Amerika'nın İran'da isyan çıkarmayı amaçladığını belirten İran dini lideri, Washinton'ın bazı bölge ülkeleriyle işbirliği yaptığını söyledi. O ülkeleride "yüzü kara" ülkeler olarak tanımladı. Hamaney, Amerika'nın son dönemde İran'a yönelik başlattığı ekonomik baskıyla halkı yönetimden bıktırmaya çalıştığını ifade etti.



İRAN'DAN ABD'YE MESAJ

Hamaney, "ABD, tek başına hedeflerine ulaşabilseydi, gerici ve yüzü kara bölge ülkeleriyle koalisyon oluşturmazdı. Bu da bizim güçlü olduğumuzun bir kanıtı." diye konuştu.



İsim vermeden bölgedeki Arap ülkelerinde tepki gösteren Hamaney, "Güçlü olmak yabancılara para verip silah almak demek değil." dedi.



Hamaney, "Birisi dünyanın öbür tarafından gelip bir hanedanın iktidarının devamı için bir milletin kanını emiyor. Bu güçlü olmak değil aptallık ve zillettir." dedi.



ABD ile müzakere edilmesini isteyen ülke içindeki bazı kesimlerin talebine sert çıkan Hamaney, "Bu kişiler teslim olmanın maliyetinin direnmekten daha fazla olduğunu bilmiyor." ifadelerini kullandı. "Düşmana teslim olmak, çiğnenmekten ve kimliksiz olmaktan başka bir sonucu olmayacak" vurgusu yaptı.





ulusal.com.tr