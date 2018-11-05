ABD'nin İran yaptırımına tepkiler
ABD'nin İran yaptırımına tepkiler
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ABD'nin İran yaptırımına tepkiler

ABD'nin İran'a karşı yaptırım kararı devreye girdi. İran ekonomisini hedef alan yaptırımlardan Türkiye muaf tutuluyor. Ancak Türkiye, duruşundan taviz vermedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fuat Oktay, "Biz tutumumuzu açıkça ifade ettik" dedi. Konuyla ilgili Vatan Partisi ve CHP'den de açıklamalar geldi.

ABD'nin İran yaptırımına tepkiler

İran'a yönelik ambargolar başladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin de ambargodan muaf tutulan ülkeler arasında olduğunu açıkladı.

Türkiye ise İran'dan yana aldığı tavrını koruyor.

Muafiyet kararı ile geri adım atan Amerika'nın kararı , "İran'a yönelik yaptırımların başarısızlığı" olarak yorumlanıyor.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ercan Enç de, sürecin sonunda Amerika'nın mağlup olacağını söyledi.

Yaptırım kararının bölge ülkelerinin birliğini hedef aldığını da söyledi Enç. 

İran'a yönelik ambargolara karşı tavır alan bir diğer isim de CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz oldu. 

Öztürk Yılmaz amacın İran'ı zora sokmak olduğunu belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #iran yaptırım #tepki #vatan partisi #chp
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