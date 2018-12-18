Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, PKK ile Amerika arasındaki ilişkinin daimi olmadığını öne sürdü. Ayrıca PKK/PYD'nin Suriye'nin siyasal oluşumunun bir parçası olması gerektiğini de savundu.

Washington merkezli Atlantik Konseyi "Amerika'nın Suriye Politikasındaki geleceği" başlığı ile toplandı. Amerika'nın Suriye Özel temsilcisi James Jefrrey PKK/PYD'ye yönelik kritik açıklamalar yaptı.



Amerika ve PKK/PYD arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği toplantıda, terör örgütüne verilen destek bir kez daha vurgulandı. Ancak bu desteğin daimi olmadığı öne sürüldü.



Jeffrey, PKK'nın siyasal anlamda Suriye toplumunun bir parçası olması gerektiğini de savundu.



Bahane ise yine aynı oldu. Jeffrey, terör örgütünü IŞİD'in yenilgiye uğratılması için desteklediklerini söyledi.



Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyona da değindi Jeffrey. Türkiye ve Amerika arasında PKK kaynaklı bir tansiyon olduğunu ifade etti.



Jeffrey, Irak'tan Suriye'ye geçtiği belirtilen 100 Peşmerge ile ilgili ise "PKK/PYD'nin bilgisi dahilinde" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr