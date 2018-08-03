28 Şubat kararına bu sözlerle tepki gösterdi. Ankara-Washington hattındaki krize değindi.
Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan emekli olmasının ardından ilk kez Ulusal Kanal ekranlarına çıktı, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Yargıtay 18’inci Daire Başkanlığından yaklaşık 10 gün önce emekli olan Aktan, Amerika’nın kararının 15 Temmuz’un devamı olduğuna dikkat çekti.
Türkiye ile Amerika arasındaki krize değindi, iade anlaşmasını hatırlattı.
Uzun yıllar yargıda önemli görevlerde bulunan ve FETÖ’yü en iyi bilen hukukçulardan olan Aktan FETÖ ile mücadeleye ilişkin Yargıda yapılacak işler olduğunu söyledi.
Aktan, Ergenekon davasının devam etmesini de eleştirdi, davanın kapatılması gerektiğini söyledi.
ulusal.com.tr
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