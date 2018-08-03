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"ABD'nin kararı 15 Temmuz'un devamı"

Yargıtay 18’inci Daire Başkanlığından yaklaşık 10 gün önce emekli olan Yüksek Yargıç Hamdi Yaver Aktan ilk kez Ulusal Kanal’a konuştu. Türkiye ile Amerika arasındaki krize ilişkin konuşan Aktan, “ABD’nin yaptırım kararı 15 Temmuz’un devamıdır” dedi. Türkiye ile Amerika arasındaki suçluların iade anlaşmasına değinen Aktan, “ABD Gülen’i Türkiye’ye vermek zorundadır” ifadelerini kullandı. Aktan FETÖ ile mücadeleye ilişkin de dikkat çeken bilgiler paylaştı.

"ABD'nin kararı 15 Temmuz'un devamı"
28 Şubat kararına bu sözlerle tepki gösterdi. Ankara-Washington hattındaki krize değindi.

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan emekli olmasının ardından ilk kez Ulusal Kanal ekranlarına çıktı, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Yargıtay 18’inci Daire Başkanlığından yaklaşık 10 gün önce emekli olan Aktan, Amerika’nın kararının 15 Temmuz’un devamı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ile Amerika arasındaki krize değindi, iade anlaşmasını hatırlattı.

Uzun yıllar yargıda önemli görevlerde bulunan ve FETÖ’yü en iyi bilen hukukçulardan olan Aktan FETÖ ile mücadeleye ilişkin Yargıda yapılacak işler olduğunu söyledi.

Aktan, Ergenekon davasının devam etmesini de eleştirdi, davanın kapatılması gerektiğini söyledi.

ulusal.com.tr

 
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