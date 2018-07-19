İktisadi Kalkınma Vakfı öncülüğünde, ABD’nin Küresel Rolü ve AB ile ilişkilerini konu alan bir panel düzenledi İstanbul'da. Panelde NATO ve Helsinki Zirvesi üzerinden, ABD Başkanı Trump'ın diğer ülkelere karşı tavırları ele alındı. Ticaret savaşlarının getirdiği yeni koşullar tartışıldı...

Küresel liberal düzenin temel aktörü ABD’nin politikaları İktisadi Kalkınma Vakfı öncülüğünde düzenlenen panelde tartışıldı.



Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde yapılan panelde NATO ve Helsinki Zirveleri ile Trump-Putin görüşmesi ele alındı.



Konuşmacılar, ABD Başkanı Trump'ın son kararlarıyla "Ticaret Savaşları"nı tetiklediği vurguladı.



ABD'nin ek gümrük vergisi uygulmaları hem Çin hem de AB ülkeleriyle arasının bozulmasına neden oldu.



Panelde, NATO içinde ortaya çıkan görüş ayrılıklarının "Transatlantik İttifakı’nın geleceğini tehlikeye soktuğu" tespiti yapıldı...



Konuşmacılar, ABD'nin yaptırımlarının Türkiye'ye zararlarını da değerlendirdi.



HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: BÜLENT ÜNAL

ulusal.com.tr



