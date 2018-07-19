banner982
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim için istenen ceza belli oldu
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim için istenen ceza belli oldu
Yıl sonu cari açık beklentisi yükseldi
Yıl sonu cari açık beklentisi yükseldi
Akar'dan ilk ziyaret sıfır noktasına
Akar'dan ilk ziyaret sıfır noktasına

ABD'nin kürsel rolü

İktisadi Kalkınma Vakfı öncülüğünde, ABD’nin Küresel Rolü ve AB ile ilişkilerini konu alan bir panel düzenledi İstanbul'da. Panelde NATO ve Helsinki Zirvesi üzerinden, ABD Başkanı Trump'ın diğer ülkelere karşı tavırları ele alındı. Ticaret savaşlarının getirdiği yeni koşullar tartışıldı...

ABD'nin kürsel rolü

Küresel liberal düzenin temel aktörü ABD’nin politikaları İktisadi Kalkınma Vakfı öncülüğünde düzenlenen panelde tartışıldı.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde yapılan panelde NATO ve Helsinki Zirveleri ile Trump-Putin görüşmesi ele alındı.

Konuşmacılar, ABD Başkanı Trump'ın son kararlarıyla "Ticaret Savaşları"nı tetiklediği vurguladı.

ABD'nin ek gümrük vergisi uygulmaları hem Çin hem de AB ülkeleriyle arasının bozulmasına neden oldu.

Panelde, NATO içinde ortaya çıkan görüş ayrılıklarının "Transatlantik İttifakı’nın geleceğini tehlikeye soktuğu" tespiti yapıldı... 

Konuşmacılar,  ABD'nin yaptırımlarının Türkiye'ye zararlarını da değerlendirdi.

HABER: DİLEK DOĞAN 
KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr

 

Etiketler; #iktisadi kalkınma vakfı #İKV
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.