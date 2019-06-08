ABD'den Türkiye'ye gönderilen tehdit içerikli mektup, üslup açısından "Johnson Mektubuna" benzetildi. Türkiye'nin kararlı olması gerektiğini belirten uzmanlara göre; Ankara F-35 anlaşmasının bozan ABD'yi uluslararası mahkemelerde tazminata mahkum ettirme seçeneği üzerinde de durmalı. Süreci yakından takip eden uzmanlar, savaş uçağı konusunda Çin, Rusya ve Avrupa ülkeleri ile işbirliği yapılabileceğini de belirtti

ABD'nin mektubu "Johnson Mektubuna" benzetildi. Ankara'ya önemli öneriler yapıldı.



ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektup tartışılıyor.



Mektubun tonu akıllara "Johnson Mektubuna" getirdi. Dönemin ABD Başkanı Lyndon Baines Johnson (Laydın Baines Cansın), 1964 tarihinde Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekâtını yapmasını istememiş, silah ambargosuyla tehdit etmişti



Uzmanlar Ankara'nın kararlı duruşuna dikkat çekiyor ve ABD ile Türkiye'nin pozisyonunu koruduğunu vurguluyor.



Türkiye'nin atması gereken adımlar konusunda da önemli öneriler var. Ankara'nın F-35 anlaşmasını bozan ABD'ye dava açması gerektiği ifade ediliyor.



Ankara-Washington gerginliği yakından takip eden uzmanlar, F 35'lerdeki sorunlara ve iyi savaş uçakları için de Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerine işaret ediyor.



ulusal.com.tr

