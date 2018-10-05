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ABD'nin Münbiç yalanı uydu görüntülerinde!

Terör örgütü YPG/PKK, Afrin'de yaptığı gibi Menbiç ilçe merkezini de çukurlar kazarak çevreledi. Çukurlar, uydu fotoğraflarında görülüyor.

ABD'nin Münbiç yalanı uydu görüntülerinde!

YPG/PKK Menbiç'i çukurlarla çevreledi. AA'nın aldığı uydu fotoğraflarında çukurlar gökyüzünden belli oluyor.

Örgüt, birleştiğinde 29,3 kilometrelik hat oluşturan çukurların önüne farklı derinliklerde toprak setler kurdu.

SDG ismini kullanan örgüt, Kandil'den gelen PKK elebaşları öncülüğünde "Menbiç savunması" toplantıları yaptığı öğrenildi.

Elebaşların, Afrin'den Menbiç'e kaçan teröristlere, ABD desteğiyle SDG çatısı altında eğitim verdiği ifade ediliyor.

Amerika, Türkiye'ye Menbiç konusunda verdiği sözü halen yerine getirmedi. Washington, Menbiç'teki YPG/PKK unsurlarının çekileceği taahhütünü yerine getirmek için henüz adım atmadı. Teröristlerin bölgeden çıkmasını isteyen Ankara'dan "oyalama taktiği" açıklamaları gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "oyalama taktiklerinin" devreye girdiğini vurgulamıştı.

Geçen zaman zarfında terör örgütü YPG/PKK'nın ilçe merkezinin etrafını, kazdığı çukurlar ve toprak setlerle çevirmesi dikkat çekti.

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı ile YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarılmasının ardından örgütün bu ilçeden çıkmamak için bir çok noktada çukurlar kazdığı da ortaya çıkarılmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #münbiç #uydu görüntüleri #pkk #YPG
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