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ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararı ile ilgili tartışmalar sürüyor

Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilme kararı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Prof. Dr. Sencer İmer, İsrail ve Amerika'nın amacının ekonomik baskı oluşturarak İran'da iç karışıklık çıkarmak olduğunu söyledi. "Bu hamle ile Tahran’ın Şam’da devre dışı bırakılmaya çalışıldığını" vurgulayan İmer, İsrail’in Suriye saldırısının zamanlamasına dikkat çekti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararı ile ilgili tartışmalar sürüyor
Washington'un P5 artı 1 ülkelerinin Tahran ile yaptığı nükleer anlaşmadan çekilme kararı tartışılıyor.  Anlaşma, Amerika, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya ile İran arasında yapılmıştı.

Uluslararası ilişkiler Profesörü Sencer İmer, Amerika ve İsrail'in ekonomik baskıyla iç karışıklık yaratarak İran'ı Suriye'de devre dışı bırakmak istediğini söyledi. “İran’da iç çatışmalar planlanıyor” dedi. 

ABD Başkanı Trump'ın İran kararının hemen ardından İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediğini hatırlatan İmer, Suriye'nin güneyinin işgal edilmek istendiğini kaydetti.

Başta Türkiye olmak üzere İran ile ticaret yapan ülkelerin ambargoyla tehdit edildiğini belirten İmer, bu süreçten İsrail ve Amerika'nın zararlı çıkacağını söyledi. Prof. İmer, Doların tasfiyesinin de gündeme gelebileceğini ifade etti.

 
ulusal.com.tr
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