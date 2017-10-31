İlk olarak Beyazıt Karataş'ın Ulusal Kanal'da gündeme getirdiği Amerika'nın nükleer bombaları Meclis raporlarına yansıdı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karataş, "Türkiye'de 50 adet nükleer bomba var" demişti. Meclis araştırmasında da bu sayı kayıtlara geçti.

Amerika'nın Türkiye'de 50 nükleer silahı olduğu Meclis raporlarıyla da kayda geçti.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyadaki nükleer silah dağıtılımını araştırdı.



Türkiye "nükleer hedef" diye uyarmıştı Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş. Amerika'nın İncirlik'teki nükleer bombalarına dikkat çekmişti.



"Nükleer Silahlara İlişkin Veriler" başlıklı araştırma raporunda çarpıcı bilgilere yer verildi. Türkiye'nin de aralarında yer aldığı beş NATO ülkesinde Amerika'nın 150 nükleer silahı bulunduğu bildirildi.Temmuz 2017 itibarıyla 14 ülkede 15 bin civarında nükleer silah olduğu tahminine yer verilen raporda, bunların 9 bin 400'ünün askeri kullanım için cephaneliklerde bulunduğu ifade edildi.