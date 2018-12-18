Amerika, Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıkları tamamlanan operasyonu engellemek için yeni planlar yapıyor. Bu kapsamda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı peşmergelerin Suriye'nin kuzeyine yerleştirilmesi planlanıyor. Konuya ilişkin ABD himayesinde Suriyeli peşmergelerin ve PKK/PYD'nin sözde komutanlarının katıldığı gizli bir toplantı yapıldığı belirtiliyor.

Ankara hazırlıkları tamamladı. Amerika ise harekatı engellemek için sahada yeni oyunlar kurmaya başladı.



Ankara ile Washington hattında PKK/PYD geriliminde gözler tarafların yapacağı hamlelerde.



Ankara Fırat'ın doğusuna yönelik harekat için gün sayılıyor. Türk Ordusu'nun bölgeye dönük sevkiyatı sürerken ÖSO da hazırlıklarını tamamladı. Amerika ise Ankara'nın olası harekatını engellemek için Suriye masasında yeni planlar yapıyor.



Bu kapsamda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kurduğu Suriyeli peşmergelerin Suriye'nin kuzeyine yerleştirilmesi planlanıyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, önceki gün yaklaşık 100 Peşmergenin Irak'tan Suriye'ye geçtiğini doğruladı, "Peşmergeler, ABD ve SDG'nin bilgisi dahilinde sınırı geçti" dedi.



Jeffrey ardından konuya ilişkin Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Üyesi Müslim Muhammed de Anadolu Ajansına bir açıklama yaptı. Muhammed, "Suriyeli Peşmergelerin komutanları ile PYD'liler, dün ABD'nin himayesinde Suriye'nin kuzeyinde gizli bir toplantı yaptı. Toplantıda Irak'taki Suriyeli Peşmergelerin Suriye'nin kuzeyine dönüş meselesi ele alındı." ifadelerini kullandı.



Irak'ın Erbil ve Duhok kentindeki askeri kamplarda 2012 yılından bu yana eğitim gören Suriyeli Peşmergelerin sayısının yaklaşık 8 bin civarında olduğu biliniyor. Suriyeli Peşmergeler, IKBY Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yer alıyor.



Söz konusu Peşmergeler, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu bünyesindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyinin silahlı gücü olarak da biliniyor.





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