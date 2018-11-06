Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamasında, "YPG'yi PYD'yi PKK'dan ayırıyoruz diyerek bizi kandıramazlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin üç PKK yöneticisinin yakalanmasına yardım edenlere ödül vereceği açıklamasının ardından açıklama yaptı.



Kalın, konuyla ilgili Habertürk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:



"YPG’yi PYD’yi PKK’dan ayrı tutuyoruz diyorlar. Bununla kandıramazlar. Bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattık.

Çok geç kalınmış bir eylem. Bunu yapsınlar olumlu karşılarız ama büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan bir şeyse 3 gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır."



Ne olmuştu?

Amerikan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı 3 üst düzey PKK'lı için 'adalet için ödül' programı kapsamında, kendilerinin yer bilgilerini paylaşanlara ödül verileceğini açıkladı. Açıklamada, terörist başı Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için ise 3 milyon dolar ödül verileceği duyuruldu.





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