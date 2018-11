CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ABD'nin, PKK terör örgütüne mensup sözde üst düzey 3 yönetici hakkında bilgi verene para ödülü koymasını, "YPG'nin askeriyle kol kola dolaşacaksın, onlarla nöbet tutacaksın, onlarla birlikte Suriye'yi dizayn etmeye çalışacaksın ama burada da böyle tezgah hazırlayacaksın. Türk dış siyasetinin bu oyuna gelmemesi gerekir." diye değerlendirdi.

Özkoç, beraberinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun CHP'li üyeleriyle komisyonda görüşmeleri süren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne ilişkin parlamentoda basın toplantısı düzenledi.



TBMM'nin halka vadedilen, milletin sorunlarını çözen, haksızlığa "hayır", hakka "evet" diyen bir Meclis olmasını istediklerini belirten Özkoç, "Baskılarla, perde arkası konuşmalarla, kuvvetler ayrılığını yok ederek anayasaya aykırı şekilde, sadece bir partinin söylediklerinin çıktığı bir Meclis olmasını istemiyoruz. Bu Meclisin sarayın değil milletin temsilcisi olmasını istiyoruz." dedi.



Komisyonlarda görev yapan bütün CHP milletvekillerinin, CHP'nin değil milletin sesi olmak için TBMM'de olduğunu ifade eden Özkoç, haksızlığa uğrayan kişilerin hakkının TBMM'de iade edilmesini, çocukların, kadınların geleceğinin Mecliste güvence altına alınmasını istediklerini anlattı. Özkoç, bu nedenle sabahlara kadar komisyonlarda mücadele ettiklerini aktararak, "Arkadaşlarımızı televizyon kanallarında komisyonlarda bağırıp çağırırken görüyor, bazen eleştiriyor olabilirsiniz. O görüntülerle ilgili arkadaşlarımızın bu heyecanı, azmi milletimizin hakkı, hukuku içindir." diye konuştu.



Özkoç, Sağlık Komisyonunda dün gece anayasaya aykırı şekilde, AK Parti milletvekillerinin de içine sinmemesine rağmen, grup başkanvekillerinin komisyon başkanının başına dikilerek, "Oldubittiye gelsin, çabuk ol." dediğini savundu.



Daha sonra Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun CHP'li üyeleri söz aldı.



CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, terör örgütlerine veya MGK'ce devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş tabiplerinin, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilmesini düzenleyen teklifin 5. maddenin hukuksuz, İçtüzüğe ve anayasaya aykırı şekilde geçirildiğini öne sürdü. Demirtaş, madde üzerinde oylama yapılmayarak, AK Parti milletvekilleri dahi el kaldırmadan, Komisyon Başkanı'nın oldubittiyle, "5. madde geçmiştir." dediğini ileri sürdü.



CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, dün komisyon üyesi olarak söz talebinde bulunup 11 saat beklediğini ifade etti.



Şeker, "Kendi önergeleri de dahil usulen de olsa oylatmadan düzenlemeyi geçirmek istediler. Yaptığınız hastaları, halkı cezalandırmak." dedi.



CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, kendisinin değil milletin söz hakkının gasp edildiğini ileri sürdü.



CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, kantarın topuzunun kaçtığını söyledi.



"Komedyen söylese rekor kırar"



CHP Grup Başkanvekili Özkoç, konuşmaların ardından gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında, "Hala ülkemizde et fiyatlarının yüksek seyretmesinin genel refah seviyemizin artması sebebiyle talepte yaşanan yükseliş ile ilgili olduğunu düşünüyorum." sözlerini anımsatan Özkoç, şu ifadeleri kullandı:



"Bunu bir komedyen söylese herhalde rekor kırar. Cem Yılmaz havasını alırlar. Milletimiz ete o kadar çok talepte bulunuyor, o kadar rahat ve ucuza alabiliyorlarmış ki et yetmiyor ve bundan dolayı fiyatlar yükseliyormuş. Şaşılacak bir şey. Türkiye'de kişi başına et tüketimi yıllık ortalama 25 kilo, dünya ortalaması 43 kilo, AB ortalaması 77 kilo, ABD ortalaması 125 kilo. Türkiye'yi, bugün 97 bin tonla AB'den en çok kırmızı et ithal eden birinci ülke konumuna getirdin. İnsanlarımız Türkiye'de en çok kilosu 5 lira olan koyun kulağı ve kilosu 2,5 lira olan inek memesi yiyor. Sarayda Erdoğan acaba inek memesi, koyun kulağı yiyor mu?"



Erdoğan'ın, grup konuşmasında bir tek kuruş bütçeden çıkmadan yatırımları gerçekleştirdiklerini söylediğini belirten Özkoç, "Bir tek kuruşu bırakın milyarlarca lira, doların bu bütçeden buraya aktarıldığı çok net gözüküyor." dedi.



"Bu oyuna gelmemesi gerekir"



ABD'nin PKK'lı teröristlerin elebaşılarına ödül koyduğunun anımsatılması üzerine Özkoç, şunları kaydetti:



"YPG'nin askeriyle kol kola dolaşacaksın, onlarla nöbet tutacaksın, onlarla birlikte Suriye'yi dizayn etmeye çalışacaksın, 'PKK'ya karşıyım ama YPG ile birlikteyim' diyeceksin. Dün PKK'lı militanlarla oturacaksın, onlarla birlikte her türlü görüşmeyi yapacaksın ama burada da böyle tezgah hazırlayacaksın. Türk dış siyasetinin bunu yememesi, bu oyuna gelmemesi, ABD emperyalizminin, Rusya'nın ve diğer egemen güçlerin kontrolünde bir dış siyaset yönetmemesi gerekir."



Özkoç, yerel seçimlerde ittifaka yönelik bir soruyu yanıtlarken, yoksulluğa "yetti artık" diyen herkesi sandıkta ittifaka çağırdıklarını belirtti. Özkoç, CHP'nin kimseyle bir pazarlık içinde olmadığını, pazarlık masasına oturmayacağını dile getirdi.