Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Dışişleri Bakanlığının, bölücü terör örgütü PKK'nın üç üst düzey ismini, "Adalet İçin Ödül" programı kapsamında ihbar edenlere ödül vereceğine yönelik kararını olumlu bulduğunu ancak bunun "Geç alınmış bir karar" olduğunu bildirdi.

Akar, Sudan'daki temasları kapsamında Sevakin Adası'nda TİKA tarafından yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.



TİKA Başkanı Serdar Çam'dan bilgi alan Akar'ı bölge halkı yoğun ilgiyle karşıladı. Ellerinde Türk ve Sudan bayrakları bulunan çocukları seven Akar, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

ABD'nin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yönetecilerini ihbar edenlere yönelik para ödülüyle ilgili değerlendirmesi sorulan Akar, "ABD'nin, Amerikalı dostlarımızın, müttefiklerimizin bu adımını, kararını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çizmek istiyorum." diye konuştu.



Daha önce de çeşitli seviyelerde yapılan görüşmelerde bu hususlara yönelik muhataplara ciddi bilgiler verildiğini, taleplerde bulunulduğunu aktaran Akar, şunları söyledi:



"Ancak bu, gecikmelerle birlikte de olsa bugün gerçekleşti. Bizim burada yapılan bu çalışmayı önemli bulmakla beraber PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Çünkü YPG, PKK'dan hiçbir farkı olmayan terörist bir teşkilattır. Teröristlerle ABD'li müttefiklerimizin, dostlarımızın birlik ve beraberliği son derece olumsuz bir görüntü, tablo sergilemekte. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz. Bir taraftan PKK'nın elebaşılarına ödül konulurken diğer taraftan da YPG'ye tırlarla, uçaklarla araç, gereç, silah, mühimmat gönderilmesini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz."



Basında yer alan bazı ABD'li askerlerle teröristlerle beraber görüntülerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Özellikle hududumuza yakın alanlarda görüntü vermelerini bizim kabul etmemiz gerçekten mümkün değil. Bu ayrıca son derece olumsuz ve son derece hassas birtakım gelişmelere de neden olabilir. Bu konuda da yine muhataplarımıza telefonla, yüz yüze yaptığımız çeşitli görüşmelerde bu hususu da dile getirdik. Bizim ABD'li dostlarımıza bir kez daha ifade etmek istiyorum, bir an önce YPG ile görüntü vermekten uzaklaşmaları lazım, herhangi bir şekilde işbirliğimize, ittifaklarımıza zarar vermesini engellemek bakımından."



"633 bin 844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı"



Bedelli askerlikte başvuruların 3 Kasım'da sona erdiği hatırlatılarak, başvuru rakamına ilişkin soru üzerine Bakan Akar, şu karşılığı verdi:



"Şu anda işlemlerini tamamayan 633 bin 844 gencimiz, vatandaşımızın müracaatlarını tamamladılar, paralarını yatırdılar ve eğitim konusunda da planlamaya dahil edildiler. Bununla ilgili hem eğitim tarihleri hem de eğitim yapacakları yerlerin belirlenmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu ayın sonunda, en geç aralık ayının başında bunlar tamamen açıklanacak. Önemli bir husus da müracaatlarını yaparak ödemelerini tamamlayan vatandaşlarımızın askerlik şubelerinde işlemlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. Ona göre gençlerimizin ellerini çabuk tutuk işlemlerini yapmalarını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor."



"Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binasının restore edildi"



Sevakin Adası'ndaki çalışmalara ilişkin soru üzerine Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan ziyaretinde Sudan Devlet Başkanı El-Beşir'den adanın aslına uygun restorasyonunu yapmak amacıyla Türkiye'ye tahsis edilmesini talep ettiğini hatırlatarak, "Mutabakata varılan hususların burada bir bir gerçekleşmeye başladığını görüyoruz." diye konuştu.



Çalışmalar kapsamında Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binasının restore edildiğini aktaran Akar, "Çok güzel orijinal şekilleriyle ayağa kalkmış bulunuyor. Bundan dolayı son derece mutlu olduk. Önümüzdeki günlerde de yine Türk ve Sudan mühendislerinin birlikte çalışmasıyla buradaki faaliyetler gerçekleşecek, tamamlanacak ve tarihi dokuya uygun şekilde hayata geçecekler. Bu gerçekten Türkiye ile Sudan arasındaki kültürel iş birliğimizin güzel bir örneği olarak ortaya çıktı. Bundan sonra da benzer çalışmalarının tüm Sudan sathında TİKA tarafından Türk ve Sudanlı mühendislerin iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu gerçekten iki ülke arasındaki ilişkilerin kültürel boyutu itibarıyla büyük öneme haiz çalışmalar olarak kayıtlara geçmiş bulunuyor."



"Çalışmalar yoğun bir şekilde devam edecek"



Sudan Savunma Bakanlığındaki temaslarına yönelik soru üzerine Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında askeri eğitim ve iş birliği anlaşmasının imzalandığını hatırlattı.



Bu kapsamda askeri eğitim iş birliğinin kara, deniz, hava eğitiminin ve tatbikatlarının nasıl yapılacağını Sudan'daki boyutunun nasıl olacağının belirlendiğini ifade eden Akar, "Önümüzdeki günlerde Türk ve Sudan askerlerinin birlikte eğitim ve tatbikat yapmalarına, kara, deniz, hava boyutuyla bir bütünlük içinde, imkan veren çalışmaları gerçekleştirdik. Protokol çalışması yaptık, imzaladık. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar yoğun bir şekilde burada devam edecek. Bizim buradaki önemle üzerinde durduğumuz husus Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Sudan Silahlı Kuvvetlerinin bilgi ve tecrübe paylaşımı çok önemli. Bunun da önümüzdeki günlerde bölgedeki barışa, huzura büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz."



Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, TİKA Başkanı Serdar Çam, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile AKP Genel Başkanı Danışmanı Yasin Aktay da eşlik etti.