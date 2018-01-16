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ABD'nin PKK ordusu ve Afrin gündemde

Amerika'nın terör ordusu girişimi ve Türkiye'nin olası Afrin operasyonu siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Washington'un terör ordusu hamlesine Şam'ın sıcak bakmadığını söylemesi dikkat çekti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da, Erdoğan'ın bu açıklamayla Suriye hükümetine sıcak bir mesaj yolladığını belirtti. Grup toplantısında konuşan CHP ve MHP liderlerinin de gündeminde Suriye vardı.

ABD'nin PKK ordusu ve Afrin gündemde

Amerika'nın kurmak istediği 30 bin kişilik PKK ordusu ile Türkiye'nin olası Afrin operasyonu siyasi partilerin gündemindeydi.

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Washington'un terör ordusu hamlesine Şam'ın sıcak bakmadığını söylemesi dikkat çekti.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarını değerlendirdi. Erdoğan'ın Suriye hükümetine sıcak mesaj gönderdiğini belirtti.

Amerika'nın terör ordusu oluşturmasına partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tepki gösterdi. Amerika'nın çete mantığıyla hareket ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Afrin konusunda net tavır almaması dikkat çekti.



ulusal.com.tr
 

Etiketler; #abd #pkk #afrin
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