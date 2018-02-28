Amerika, Birleşmiş Milletler'in aldığı ateşkes kararının tüm Suriye'yi kapsadığını öne sürdü. "Ateşkes kararını Türkiye iyi okumalı" diyen Washington'a Ankara'nın yanıtı gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, Washington'un açıklamalarının her türlü temelden yoksun olduğunu vurguladı. Uzmanlara göre de Amerika ağır darbe alan PYD'yi ateşkes bahanesiyle kurtarmak istiyor.

Türk Ordusu, PKKPYD'ye Afrin'de ağır darbe vururken ses Washington'dan geliyor.



Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye için alınan ateşkes kararını Zeytin Dalı Harekatı'yla birleştirdi.



30 günlük ateşkesin tüm Suriye için geçerli olduğunu ileri süren Nauert, "Ateşkes kararı Türkiye tarafından iyi okunmalı” dedi.



ABD'YE ATEŞKES TEPKİSİ



ABD'li sözcüye Ankara'nın yanıtı gecikmedi. Ateşkes kararının Afrin'i kapsamadığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Washington'un açıklamasının her türlü temelden yoksun olduğunu söyledi. Aksoy, "Afrin'deki cereyan eden olay Türkiye'nin milli güvenliğini hedef alan terörist örgütlere karşı yürütülen bir mücadeledir. Hal böyleyken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün ifadeleri ateşkes kararının odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir. Ateşkes kararının, teröristlerin korunmasına yönelik şekilde çarpık ve çifte standartlı yorumlanmasından özenle kaçınılmalıdır. Bu çerçevede, ABD’nin de teröristlere destek veren açıklamalar yapmamasını tavsiye ederiz" dedi



ANKA Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, Amerika'nın PKK/PYD'yi ateşkes bahanesiyle kurtarmak istediğini kaydetti.



Afrin harekatına ilişkin dikkat çeken bir açıklama da Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı Josef Votel'dan geldi. Votel, "Bizim kaygımız Afrin’deki bu faaliyetin IŞİD'e karşı mücadelede dikkati başka yöne çekmesi” dedi. Votel'ın da PYD'yi kurtarmak için böyle bir açıklama yaptığını belirten Prof. İmer'e göre, Türkiye hız kesmeden terörle mücadelesini sürdürmeli.



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