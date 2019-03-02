Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler Amerika'yı rahatsız ediyor. Amerika, Türkiye'yi kararından dönmesi için ikna etmeye çalışıyor.
Amerika Savunma Bakan Vekili Patrich Shanahan, Türk yetkilileri S-400 planından vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.
Shanahan, göreve geldiğinden bu yana Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'la beş kez görüştüğünü belirtti.
Amerika'nın Türkiye'ye S-400 üzerinden tehditleri de devam ediyor. Shanahan, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi durumunda F-35 savaş uçaklarını satmayacaklarını, beşinci nesil Amerikan savaş uçaklarının üretimine katılmasını reddedeceklerini vurguladı.
Shanahan, Türkiye'nin S-400'leri teslim aldıktan sonra Amerika'nın ne tür tedbir alacağı sorusuna ise "Bu gerçekleştiği zaman konuşuruz" yanıtını verdi.
ulusal.com.tr
Amerika S-400'ler konusunda Türkiye'ye baskısını sürdürüyor. Ankara kararlı ancak ABD Savunma Bakan Vekili Patrich Shanahan, Türk yetkilileri vazgeçme konusunda ikna etmeye çalıştıklarını söyledi, Akar ile bu konuda 5 kez görüşüldüğünü ifade etti
Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler Amerika'yı rahatsız ediyor. Amerika, Türkiye'yi kararından dönmesi için ikna etmeye çalışıyor.