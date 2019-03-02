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ABD'nin S-400 paniği: Türkiye'yi vazgeçirmeye çalışıyoruz

Amerika S-400'ler konusunda Türkiye'ye baskısını sürdürüyor. Ankara kararlı ancak ABD Savunma Bakan Vekili Patrich Shanahan, Türk  yetkilileri vazgeçme konusunda ikna etmeye çalıştıklarını söyledi, Akar ile bu konuda 5 kez görüşüldüğünü ifade etti

ABD'nin S-400 paniği: Türkiye'yi vazgeçirmeye çalışıyoruz

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler Amerika'yı rahatsız ediyor. Amerika, Türkiye'yi kararından dönmesi için ikna etmeye çalışıyor.

Amerika Savunma Bakan Vekili Patrich Shanahan, Türk yetkilileri S-400 planından vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Shanahan, göreve geldiğinden bu yana Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'la beş kez görüştüğünü belirtti.

Amerika'nın Türkiye'ye S-400 üzerinden tehditleri de devam ediyor. Shanahan, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi durumunda F-35 savaş uçaklarını satmayacaklarını, beşinci nesil Amerikan savaş uçaklarının üretimine katılmasını reddedeceklerini vurguladı.

Shanahan, Türkiye'nin S-400'leri teslim aldıktan sonra Amerika'nın ne tür tedbir alacağı sorusuna ise "Bu gerçekleştiği zaman konuşuruz" yanıtını verdi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #patrich shanahan #rusya #türkiye #hulusi akar #s-400 #abd
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