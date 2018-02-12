Pentagon, yeni yıl bütçesinde terör örgütü PKK-PYD için 500 milyon dolar ayırdı. Amerikan Kongresi'ne sunulan Suriye raporuna göre; ABD'nin terör örgütü PKK-PYD'ye desteği arttı, teröristler sözde "ordulaşma sürecine" girdi. Raporda, 14 askeri eğitim kampın kurulduğu ifade ediliyor

Amerika, terör örgütü PKK-PYD'ye desteğini arttırıyor. Pentagon'un son raporu teröre verilen desteği ve sonuçlarını gözler önüne serdi.



Amerikan Kongresi'ne sunulan raporu Habertürk paylaştı. Pentagon'un terör örgütü PKK-PYD'ye 500 milyon dolar ayırdığı ortaya çıktı.



Suriye raporunda çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Amerika'nın verdiği desteğin sonuçları da satır aralarındaydı. "Bölgede silahlı militanların ordulaşma sürecinde oldukları tespit edildiği" belirtildi.



Pentagon'un terör örgütü PKK-PYD'ye harcadığı bütçeyi arttırmasıyla paralel teröristlerin yapılanması da gelişti. Öyle ki "14 askeri eğitim kampının kurulduğu" raporda yer alan diğer bir bilgiydi.



Pentagon'un "Genel Müfettişi" tarafından kongreye sunulan "zorunlu raporda", teröristlere gönderilmesi planlanan yeni silahlardan da bahsediliyor. Malzemeler arasında askeri araçlar, füzeler, anti-tank füzeleri ve makineli tüfekler sayılıyor.



ulusal.com.tr