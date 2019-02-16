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ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği görevine David Satterfied aday

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye Büyükelçiliği görevine müsteşar David Satterfied'i atamak istediğini duyurdu. Satterfield, terör örgütü YPG/PYD'ye ilgisiyle bilinen ve Suriye'de terör koridorunun kurulmasının en azılı savunucularından biri olarak tanınıyor

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği görevine David Satterfied aday

Irak Koordinatörlüğü, Mısır ve Lübnan Büyükelçiliği görevlerinin ardından Türkiye Büyükelçiliğine aday gösterildi. Amerikan Başkanı Donald Trump, David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak düşündüğünü açıkladı. 

Satterfield, Dışişleri Bakanlığındaki en kıdemli kariyeri olan diplomatlardan biri... Hali hazırda ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden sorumlu müsteşar olarak görev yapıyor. Satterfield özellikle Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine Amerika'nın gözlemcisi olarak katılan isim olması da dikkat çekiyor.

Satterfield, YPG/PYD'ye ilgisiyle bilinen ve Suriye'de terör koridorunun kurulmasının en azılı savunucularından biri olarak tanınıyor.

Amerikalı diplomat, Lübnan, Suriye, Tunus, Suudi Arabistan Büyükelçiliklerinde de farklı birçok görevde yer aldı. Satterfield'in Türkiye Büyükelçisi olarak göreve başlaması için ABD Senatosunda yapılacak oylamadan geçmesi gerekecek.

2017'de göreve başlayan Trump yönetimi, aynı yıl içinde Türkiye Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamıştı. Bass'tan sonra Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #abd #türkiye #David Satterfied
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