Amerika ile Güvenli Bölge kurma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda bölgede Türk İHA'ları göreve başladı ancak iki ülke arasında görüş ayrılıkları giderilemedi. Özellikle de derinlik ve bölgenin denetimi noktasında anlaşma sağlanamıyor. Washington, son olarak Türkiye'ye 5, 9 ve 4 km derinliğinde 3 güvenlik bandı önerdi. Aynı zamanda Türk Ordusu'nun kentlere girmemesi istendi. Önerilere sıcak bakmayan Ankara ise harekât hedefini masada tutuyor.

Güvenli Bölge mutabakatının hayata geçirilmesi için Amerika'ya tanınan süre daralıyor. Taraflar bölge için Müşterek Harekat Merkezi kurulması için uzlaşsa da masada temel konularda anlaşma sağlanamadı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözünü ettiği çalışma başladı. Önceki gün 6 Amerikalı askeri heyet Şanlıurfa'ya geldi. 11 kişilik Türk askeri heyetinin de katılımıyla incelemeler yapıldı.



Devam eden çalışmalar kapsamında bölgede Türkiye'ye ait İnsansız Hava Araçları da uçurulmaya başlandı. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.



Bu arada Akçakale'deki görüşmelerde Amerikalı heyete, PKK/PYD'nin mayın ve el yapımı patlayıcı ile yaptığı tuzaklara ilişkin bilgi verildi. Ayrıca mutabakatın birinci maddesi kapsamında sınıra yakın bölgedeki terör örgütünün varlığına bir an önce son verilmesinin beklendiği de iletildi.



Amerikalı heyet Türkiye'ye gelse de Güvenli Bölge'nin derinliği, uzunluğu ve kim tarafından kontrol edileceği konularında anlaşma sağlanamadı.



5-7 Ağustos tarihlerinde varılan mutabakat sonrası Amerika'nın yeni önerisi ortaya çıktı. Amerika, 5 km, 9 km ve 4 km derinliğinde 3 güvenlik bandı önerdi. 5 kilometrelik alanda PKK/PYD olmayacak. Bölgede Türk ve Amerikan askerleri kontrolü sağlayacak. Ancak Türk askeri kent merkezlerine giriş yapmayacak.



Geriye kalan 13 kilometrelik iki güvenlik bandının kontrolü ise tamamen Amerika'da olacak. PKK/PYD'nin ağır silahları geriye çekilecek. Kentlerde ise yerel halktan yönetimler oluşturulacak. Türkiye PKK ile bağlantılı isimler olması durumunda buna itiraz edebilecek.



Ankara Washington'un son önerisine de sıcak bakmıyor. Türkiye, 32 ila 40 kilometre derinlikte ve Türk Ordusu tarafından kontrol edilecek, PKK/PYD'den arındırılmış bir bölge istiyor. Eğer Amerika Türkiye'nin taleplerine olumlu yanıt vermekte gecikirse askeri harekat planları masada tutuluyor.



Amerika'nın son önerisini HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya köşesine taşıdı. Sarıkaya, 11 Eylül'de Ankara'da yapılacak Türkiye, İran ve Rusya 3'lü liderler zirvesine dikkat çekti. Aynı zamandan Fransa ve Almanya'nın katılımıyla 4'lü liderler toplantısı yapılacağını belirtti. Bu toplantıların Suriye sahasındaki gelişmelere ışık tutacağını kaydetti.



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